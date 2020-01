Světový pohár v běhu na lyžích, pokračovatel legendární Zlaté lyže, už je doslova za dveřmi. Přestože má běžecké lyžování v Novém Městě na Moravě dlouholetou tradici a má stále spoustu věrných fanoušků, co do počtu návštěvnosti sportovního areálu Vysočina arena suverénně vede biatlon.

Zlatá lyže měla v Novém Městě na Moravě vždy spoustu příznivců. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Pokud jde o sledovanost a návštěvnost fanoušků, pak biatlon zažívá už několik let boom. Klasické lyžování tak nějak ustoupilo do pozadí. Podle mého názoru ale to, že se v Novém Městě budou konat hned dva světové poháry, pomůže opět klasické lyžování více propagovat. Věřím, že se ani v budoucnu klasické lyžování neztratí. Naopak, rozhodně patří do světového sportu a stejně tak k Novému Městu,“ poznamenal novoměstský místostarosta Stanislav Marek.