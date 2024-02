Spolu s druhým týdnem Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě pokračuje na šampionátu i práce policie. Ta má na starosti i plynulost dopravy a vyzývá řidiče, aby především o víkendu nechali svá auta ve Žďáru nad Sázavou.

Doprava a parkování při Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. | Video: Policie ČR

Pokračovat bude takzvaná mokrá varianta parkování. „Vyzkoušeli jsme si ji, a to jak ve všední dny, tak o víkendu. Na drobné komplikace jsme aktuálně zareagovali - například zajištěním osvětlení na komunikaci od nemocnice k silnici I/19, kde počítáme s tím, že budou opět parkovat osobní vozidla fanoušků,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Parkovací kapacity by ve všední dny měly podle názoru policie stačit. Problémy mohou nastat především o víkendu, kdy je zcela vyprodáno. Policisté proto apelují na fanoušky přijíždějící od Žďáru, aby svoje auta nechali tam. K cestě do Nového Města mohou využít zdarma kyvadlovou dopravu. „Bude to pro ně mnohem pohodlnější, a také mnohem rychlejší, protože svozové autobusy policisté při řízení dopravy upřednostňují,“ doplnila Čírtková.

Pro cestu na biatlon je také možné přijet vlakem. Některé spoje jsou o víkendu posílené.

