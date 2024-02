„Je to hodně náročné. Člověk tomu obětuje spánek, ale vyplatí se to,“ popisuje svoje dojmy. Denně ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě stráví i více než deset hodin. „Někdy to překračuje i třináctku. Náročnější jsou dny, kdy se zrovna nezávodí. Tehdy je potřeba udělat práci, která by při závodech nešla. Hodně práce je také před samotnými závody a po nich. Při nich si člověk naopak trošku odpočine a může si užít atmosféru. Ta je fantastická. Užívají si ji i samotní biatlonisté, jak vidím,“ přibližuje brigádník zákulisí šampionátu .

Jeho hlavní náplní práce je kontrola fluoru na lyžích. „Od letošní sezóny se snížilo množství, které biatlonisté mohou na lyžích mít. Fluor není úplně šetrný k životnímu prostředí. Jenže současně pomáhá tomu, aby to sportovcům jelo rychleji. Výhoda by se dala přirovnat k dopingu. Je tedy potřeba přeměřit, jestli je množství prvku v normě. Když to týmy nesplní, nesmí závodit. Občas se stává, že má nějaký stát vyšší hodnoty. Ale do začátku závodu to pokaždé všichni napraví,“ vysvětluje.

Když netestuje fluor, vypomáhá na stadionu všude, kde je potřeba. „Kvůli teplu je potřeba navážet sníh. Po trati se navíc prohání hodně závodníků i servisáků, což ji ničí. Sníh je proto potřeba pořád. Stává se, že je ho navážíme třeba až do druhé hodiny ranní. Člověk tomu obětuje spánkový režim. Mám pocit, že domů se chodím jen vyspat,“ přiznává Vaňha.

Přesto student nelituje, že jarní prázdniny tráví u trati. „Na jednu stranu by byl odpočinek fajn. Na tu druhou je tohle mistrovství světa. Vypomáhal jsem už na světovém poháru, jenže se to nedá srovnávat. Náročností ani zážitkem. Je tady fakt pěkná atmosféra, která všechnu tu dřinu vynahradí,“ uzavírá Jan Vaňha.

