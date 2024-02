Organizátoři Mistrovství světa v biatlonu zřídili další parkovací plochu poblíž Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Fanoušky odtud až k Vysočina aréně nechávají odvézt autobusy.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

„Děkuji všem, kdo k přepravě použili autobusy. Zvláštní poděkování však patří řidiči modrého Fordu, který to prolomil, jako první pochopil a zaparkoval na spojovací silnici Nová Ves - Křídla. Pak už jen tři kroky do autobusu, a byl první jak ve Vysočina aréně, tak i večer doma,“ vyjádřil se člen organizátorského týmu Libor Černý.

Možnost parkování mimo Nové Město na Moravě a jeho bezprostřední okolí nakonec využila spousta fanoušků. „Kolona vedla až k areálu zemědělského družstva. I ten pak auta celý zaplnila. Díky tomu mohla být silnice první třídy číslo 19 v Novém Městě na Moravě do poslední chvíle otevřená,“ pokračoval Libor Černý.

Spousta diváků využila také kyvadlovou dopravu ze Žďáru nad Sázavou nebo naopak z Fryšavy, Tří Studní a Vlachovic do Vysočina arény a po závodě zpět. „Je to nejjednodušší. A navíc si můžu dát ve stanu pro fanoušky pivo. Nemusím se ohlížet na to, že musím řídit. Jezdíme celá parta a pořádně si to užíváme,“ pochvaloval si přepravu z místa bydliště na sportoviště a zpět Kamil Sobotka.

Přestože organizátorům velkého sportovního svátku počasí nepřeje a na řadu přišla „mokrá“ varianta parkování, diváci si závody užívají. „Nenecháme si to ujít. Každá akce tak velkého formátu s sebou přináší i určitá omezení. A organizátoři dělají, co můžou. Je pravda, že jsou i lidi, co nadávají. Ale ti budou nadávat vždycky. Namísto, aby pomohli najít nějaké řešení. My jsme se rozhodli si to užít a taky si to užijeme,“ rozesmála se další biatlonová fanynka Alena Doležalová.