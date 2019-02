Žďársko /FOTOGALERIE/ – Na přespolní turisty, kteří svými automobily blokují obce a silnice v těsné blízkosti lyžařských tras, si v letošní zimě bohaté na sníh stěžuje řada starousedlíků. Auta parkují i v zákazech, třeba před vjezdy na soukromé pozemky, nebo v dlouhých kolonách podél silnic.

„Jak se má například zachovat řidič, který chce projet úsek Sklené směr Tři Studně, a půlka silnice je v délce asi 400 metrů obsazená neoznačenými vozidly? Není tam žádný semafor ani policista, který by řídil dopravu. Stejný problém je o posledních víkendech i ve Třech Studních. Přijíždějící lyžaři prostě zastaví, jak dojedou, a zůstává volná jen polovina silnice v celé délce obce. Stejné je to ale i jinde,“ popsal stávající situaci jeden z obyvatel Žďárska Aleš Dudek.



Jako zásadní problém to vnímají i ve Třech Studních. A to přesto, že malebná vesnička je spojená s turistickým ruchem odedávna. „Letos je to pohroma, máme zablokovanou celou vesnici. Každý chce nejlépe přímo z auta vystoupit do stopy a nezajímá ho, jestli přitom neomezuje někoho dalšího. Od Medinu na Vlachovice jsou připravené tři odstavné parkovací plochy, ale jsou poloprázdné, což nechápu, protože když někdo jede sportovat, tak mu přece nevadí, jestli ujede o pár kilometrů na lyžích dál,“ vyjádřil se starosta Třech Studní Miloš Brabec.

Situace už došla tak daleko, že se ve Třech Studních, s výjimkou vyhrazených míst, uvažuje do budoucna o zákazu stání. „Máme už připravenou dopravní studii. Není možné, aby místní lidé nevyjeli ze svých vjezdů, protože jim je zablokovali auty turisté, kvůli kterým se pak ani nedá pořádně provádět zimní údržba. Tři Studně prostě nejsou nafukovací,“ sdělil starosta.



Na začátku vesnice je lyžařům k dispozici upravené placené parkoviště s taxou 40 korun za den. Ne všichni tam ale zastaví, případně zaplatí. „Parkoviště je placené, což souvisí s dotací, ale nemyslím si, že čtyřicet korun za den je nějaká horentní suma. V Brně to člověk leckde dá za hodinu stání. Výtěžek z parkování se navíc vrací do údržby lyžařských tras, na jejichž úpravu obec také přispívá,“ upřesnil Miloš Brabec.



Podle policistů hovoří zákon jasně – v případě stání vozidla musí zůstat nejméně tři metry pro každý jízdní pruh, takže dohromady šest metrů. Podle slov vysočinské policejní mluvčí Dany Čírtkové mohou policisté neukázněným řidičům udělit na místě pokutu až do výše dvou tisíc korun. Uvedla taktéž, že ke žďárskému dopravnímu inspektorátu žádná stížnost prozatím nepřišla. „Z našich zkušeností ale víme, že k odstavení vozidel při krajnici dochází až po obsazení parkoviště a řidiči v místě bohužel nemají jinou alternativu. Nefunguje zde totiž možnost záchytných parkovišť v okolí, odkud by například dál jezdil speciální skibus. Stejně tak možnosti místní hromadné dopravy jsou velmi omezené a pro tyto účely nevyhovující,“ sdělila mluvčí s tím, že oblast na takový nápor návštěvníků nemá dostatečnou infrastrukturu.



S „nájezdy“ běžkařů, kteří zastaví, kde se jim to hodí, mají své zkušenosti třeba i v osadě Rokytno u Nového Města na Moravě. „Mnozí lyžaři jsou bohužel skutečně nesoudní. Nedávno jsme museli jednomu rázně vysvětlit, že nám opravdu nemůže postavit auto do pracně vyházeného vjezdu do domu. A tradicí už je, že někteří lidé odstavují svá auta před hasičskou zbrojnicí, ačkoliv je tam viditelně vyznačený zákaz. Kdyby chtěli hasiči k zásahu, mají smůlu. V minulosti jsme se setkali s i nešvarem, že přijíždějící lyžaři parkovali svá auta podél hlavní silnice dokonce ve dvou řadách vedle sebe. Nedalo se tam pak skoro projet,“ postěžovala si jedna z rokytenských obyvatelek, jež si nepřála uvést své jméno.