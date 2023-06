Deník zjišťoval, jak policie squat v Jihlavě řeší a jaké jsou s ním do budoucna plány. Podle zástupce ředitele městské policie Stanislava Maštery jde o problémovou oblast. Z jedné strany ji zastiňuje firma Jihlavan a z druhé je očím veřejností skrytý kvůli stromům.

„Je to soukromý pozemek, kde by se nikdo neměl zdržovat. Hrozí tam navíc větší riziko nebezpečí. Sami tam nemáme povolený vstup. Jezdíme tam řešit problémy, ale preventivní kontroly moc dělat nemůžeme,“ upozornil zástupce.

Policie pravidelně dostává od lidí stížnosti. Strážníci však mají svázané ruce kvůli tomu, že jde o soukromý pozemek. Majitel se však o něj příliš nestará. „O tom, co tam je, víme. Už v minulosti jsme vlastníka vyzývali, aby sjednal nápravu. Po výzvě na čas opatření udělá,“ uvedl Maštera s tím, že se to pak vrátí do původního stavu.

Zároveň dodal, že se do věci už vložil stavební úřad. „Může vlastníkovi udělit pokutu, pokud neplní určité povinnosti. My jsme kvůli tomu dali podnět,“ předeslal Mašner.

Pod dohledem policie i kamerového systému je i Dvořákova ulice ve Žďáře nad Sázavou. U ní totiž sídlí jak supermarket, tak azylová ubytovna a noclehárna pro muže. Dům v okolí funguje od října. Díky pravidlům se daří klientům, mezi které patří i lidé bez domova, pomáhat. Vedoucí Bohumila Slámová připustila, že ne vždy je to jednoduché.

„Hlavní změna je ta, že tu máme i noclehárnu. Ta může na okolí může působit rušivě. Každý večer sem chodí lidé bez přístřeší,“ přiblížila Slámová.

Upozornila, že už v minulosti se v okolí scházeli znevýhodnění. „Ne všichni jsou však našimi klienty. To ovlivnit ani nemůžeme. S našimi klienty však případné výhrady řešíme, což se daří. Uklízí tady okolí, a to i po cizích. Ani tady nemohou mít alkohol. To by znamenalo ukončení smlouvy,“ popsala Slámová.