Na každé zastávce ve Žďáře dostanou účastníci razítko. Jakmile jich budou mít aspoň šest a kartičku odevzdají, získají v lednu odměnu. Na její vyzvednutí se těší pětiletý Tobiáš. „Moc mě to baví. Chodím na procházky s maminkou a tatínkem. Všude si to prohlédnu a fotím se,“ popisuje malý návštěvník. To potvrzuje i jeho matka Andrea. „Nevím, jestli se stihneme podívat na všechna místa. Některá jsou časově omezená. Ale je to pěkné zpestření adventu,“ pochvaluje si žena a vypichuje výstavu betlémů v kapli svaté Barbory jako nejlepší stanoviště.