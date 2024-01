První dojmy úspěšná studentka líčila se slzami štěstí v očích. „Naše soutěžní kariéra není dlouhá a zatím nebyla ani moc úspěšná, ale dnes to bylo skvělé,“ usmála se. Ve finále vsadila na klasiku „Byl to králík na způsob sous-vide se zeleninou, omáčkou a oříškovými noky, k tomu se hodila zeleninová polévka a kuřecí galantina s pečeným česnekem a tymiánem,“ vyjmenovala, co porotě připravila.

Papež umí vařit nejlépe. Ve finále soutěže kuchařů uspěla i dívka ze Žďáru

Při vaření se Marta Kašová dle vlastních slov hodně opírala o zkušenosti, ve Střední škole obchodní a služeb Žďár nad Sázavou mají k dispozici nové gastro studio. „Ve škole mi toho dali hodně, bez toho bych se tady neobešla,“ podívala se směrem ke své kantorce. Vaří ale samozřejmě i doma. „Snažím se, občas mamka s taťkou litují. Je to pokus-omyl, ale většinou to vyjde,“ začala se úspěšná studentka smát.

Porotcům v pondělí chutnalo, výtka však mířila k nepořádku v kuchyni. „Je to něco jiného než doma v kuchyni nebo ve škole, kde má člověk svůj prostor a čas. Tady člověk nevěděl, kam dřív skočit, ale budu se muset zlepšit,“ zhodnotila následně dívka. „Já jsem hrdá žena a ta by měla umět uklízet, takže to zlepším,“ dodala odhodlaně.

„Nepořádek zdržuje. Pravá ruka dělá, levá uklízí nebo opačně,“ zhodnotil následně práci v kuchyni porotce a šéfkuchař Martin Jiskra. Zároveň nabídl i pohled do zákulisí. „Kuchařina je o precizní poctivé práci od rána do oběda. Je to práce ve stresu, náš denní limit je jedenáctá hodina, kdy se otvírá. Do té doby musí kuchař vše zvládnout tak, aby to bylo hezké, dobré, ekonomické, bezpečné a udělané hygienicky,“ vyjmenoval.

Mistrová Zdeňka Švecová pak nešetřila na svou studentku chválou. Spolupracují už rok a půl. „Vytipovala jsem si Martu, byli jsme už na šesti soutěžích. Práce ji baví, sedly jsme si a dneska to hezky vyšlo,“ usmívala se. Trojlísek s nimi tvoří ještě Dominik Krčál, který má na svém kontě třetí místo za dezert z Bramborové pochoutky, byl také ve finále Českého kapra.

Italská i indická kuchyně

I když jsou oba studenti v třetím, posledním, ročníku, oba přemýšlí o tom, že půjdou na nástavbu a mohli dál jezdit na soutěže.

Marta Kašová by se pak jednou chtěla podívat do světa. „Jen nevím, jestli to zvládnu se svou dokonalou angličtinou,“ uvažovala s ironií v hlase mladá dívka. „Už jsem byla na stáži v Portugalsku, tam ale nejsou žádné omáčky. Italská kuchyň je naopak úžasná, má mnoho tváří, s paní mistrovou se chceme blíže podívat také na indickou,“ odhalila plány do budoucna. Do zahraničí by se přitom rád podíval i Dominik Krčál, možná tak pojedou společně.

Pozor, pálí se ti to: středoškoláci na Vysočině předvedli, co umí v kuchyni

Najít jejich nástupce nebude snadné. „Dětí, které chtějí vařit, je méně, preferují tablet nebo rovnou řeknou, že jsou líní,“ pokrčila rameny učitelka. „Ale je to běh na dlouhou trať, a ne každé dítě je chápavé, tito dva jsou extra chápaví. Řekla jsem, že jedou na soutěž, kde nikdy nebyli a prostě jeli,“ chválí soutěžní dvojici a popisuje, jak společně rostou. „Cesta je to dlouhá, ale myslím, že letos jsme měli víc štěstí než rozumu,“ uzavřela se smíchem Marta Kašová.