Nové Město na Moravě - Centrum Nového Města žije při biatlonu hlavně večer, a to především ve dnech závodů. Přes den je na Vratislavově náměstí většinou prázdno.

„V sobotu při koncertě bylo náměstí plné, v neděli také, ale obecně jsme čekali o něco více zákazníků," uvedla prodávající z jednoho stánku na novoměstském náměstí. „Už jsme tomu přizpůsobili i otevírací dobu, protože přes den, když se na náměstí nic neděje, jdou lidé raději někam do tepla," dodala žena.

Zahraniční hosté

Do tepla restaurací a útulných hospůdek se stahují i po ukončení programu na náměstí. A čím blíže jsou, tím lépe. Jako je například nová restaurace Czech Restaurant na Vratislavově náměstí zahájení jejího provozu majitelé uspíšili, aby biatlonové mistrovství stihli.

„Jsme zatím spokojení, zákazníků je dost. Mysleli jsme, že přijde více Čechů, ale převažují cizinci," uvedla majitelka restaurace Andrea Dvořáková. V restauraci v některé dny vsadili i na živou hudbu, což zahraniční hosté kvitují s povděkem. „Třeba Belgičané při harmonice vydrželi tančit až do pěti do rána," dodala žena.

„Je tady skvělá atmosféra, jak na závodišti, tak na náměstí. Ty koncerty jsou skvělé, navíc ještě zadarmo. Těším se hlavně na Chinaski, Annu K a Vojtu Dyka. Příště ale musíme jít na koncerty brzy, abychom se dostali co nejblíže k pódiu, přijde určitě hodně lidí," sdělila Vlasta Minářová, která do Nového Města na biatlon přijela se svými přáteli z Opočna. „Bydlíme ve Žďáře a do Nového Města jezdíme svozem," podotkla mladá žena.

Další z nadšených fandů biatlonu, Sergej Alexandrovič Golovin, do Nového Města vážil osm set kilometrů dlouhou cestu až z ruského Kaliningradu.

„Je to tady super, už jsem tu byl loni na světovém poháru, takže letos dělám svým přátelům průvodce. Jeli jsme zase autem přes Polsko, cestu jsem si už pamatoval. Překvapilo mě, jak se sportovní areál za ten rok změnil, a co všechno tam za tu dobu stihli vybudovat," uvedl ruský fanoušek. „Moc se nám tady líbí, atmosféra na biatlonu je skvělá a i místní lidé jsou milí. Rádi bychom se vraceli pravidelně, třeba i v létě, je tady krásná příroda a všechno máte jen kousek od sebe," poznamenal Golovin s úsměvem. V této souvislosti dodal, že zase tak moc z ruky pro ně Nové Město není, protože například jen z Kaliningradu do Moskvy je to skoro jednou tolik kilometrů, co urazili z Kaliningradu do Nového Města.