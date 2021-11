Mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček tato čísla ještě poupravil. „Celkové roční náklady na provoz bazénu bez nájmu zřizovateli přesahují ve standardním roce šestnáct milionů korun,“ doplnil.

Někteří místní obyvatelé mají za to, že je tato částka nepřiměřeně vysoká. „Je to strašně drahé. Ty peníze by mohly být využité úplně jinak. Pro mě je bazén naprosto zbytečný. Nechodím tam. I když na druhou stranu je mi jasné, že třeba pro výuku plavání dětí je důležitý,“ mudroval nad otázkou existence relaxačního centra Karel Pokorný ze Žďáru nad Sázavou.

Náklady na energii navíc v poslední době rapidně stoupají. A ani výhled do budoucna nevypadá právě růžově. I proto se chtějí ve Žďáře vydat cestou úsporných projektů. „Rozhodli jsme se odpadní bazénové vody recyklovat. To znamená, že budou znovu využité,“ vysvětlil Mrkos.

Voda vypuštěná z bazénu v současné době projde pracími filtry a je vypuštěná do kanalizace. Za každý den, kdy je bazén v provozu, vypustí město do kanálu padesát kubíků vody ohřáté na osmadvacet stupňů Celsia. Nově napouštěná voda z vodovodního řadu se pak musí znovu ohřívat, což vyžaduje další energii. „Z mého pohledu je to ekonomický a ekologický zločin. Říkám to v nadsázce, ale chci tím ilustrovat, že tento způsob řešení rozhodně není ideální,“ zdůraznil první muž žďárské radnice.

Návštěvnost Relaxačního centra za prvních devět měsíců roku:

2019 – 138 030 (bazény - 117 078, wellness – 20 161, solná jeskyně – 791)

2021 – 35 209 (bazény - 30 870, wellness – 4 218, solná jeskyně – 121)

Je třeba vzít ale v úvahu, že se v roce 2021 otevíralo až v červnu.



Roční náklady na provoz:

2019 – 16 332 000 Kč (bez nájmu zřizovateli)

Roční příjmy 2019 – 11 114 000 Kč

Z tohoto důvodu pořizují technické zařízení, které je schopné zrecyklovat až sedmdesát procent vody vypouštěné do kanálu. „Denně by se mělo zachránit pětatřicet kubíků vody. Ta se bude vracet zpět do bazénu v podstatě i ve stejné teplotě. Ztratí pouze pár desetin stupně,“ konstatoval Martin Mrkos.

Za novou technologii Žďár zaplatí necelé tři miliony korun. „Předpokládáme, že s ohledem na rostoucí ceny energií se bude návratnost pohybovat okolo dvou let,“ poznamenal starosta.

Nová technologie bude plně spuštěna do provozu tři měsíce od podpisu smlouvy s dodavatelem. „Byli bychom rádi, kdyby v průběhu ledna, nejpozději v únoru, byl spuštěný testovací provoz. Ten termín ale budeme ještě společně s dodavatelem ladit. Kvalita vody pak bude taková, aby mohla být opětovně použitá ve veřejných bazénech. Ušetříme vodu i peníze na ohřívání,“ uzavřel žďárský starosta.