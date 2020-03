Bezpečnostní opatření zavedli také v Městských lázních v Novém Městě na Moravě.

Městské lázně v Novém Městě na Moravě, ilustrační foto | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Od úterý 10. března od 12 hodin jsme omezili okamžitou kapacitu Městských lázní až do odvolání na sto osob. Ze stejného důvodu také do úterý 24. března rušíme veškeré pronájmy cvičebního sálu a plaveckého bazénu. Umožněny budou pouze individuální vstupy do sta osob,“ informoval šéf Městských lázní Jiří Brychta.