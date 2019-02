Žďár nad Sázavou – Neděle 27. února je posledním dnem letošního roku, kdy si budete moci užít plavání a koupání v bazénu ve Žďáře. Od pondělka pak již bude plavecký areál při Základní škole Švermova pro veřejnost uzavřen.

Plánek bazenu. | Foto: zdarns.cz

Otevřít by se měl až po rozšíření bazénu a jeho rekonstrukci, která má být dokončena pravděpodobně v červnu příštího roku. „Od pondělí 28. února budeme prostory vyklízet a připravovat je na zahájení samotných stavebních prací,“ sdělil správce žďárského bazénu Lubomír Černý. Stavební ruch by pak měl v areálu vypuknout 10. března.

Práce budou probíhat nejen uvnitř budovy, ale i v jejím okolí. Ostatně již v těchto dnech je část chodníku před bazénem uzavřena a u budovy postupně vzniká rozsáhlé staveniště.

Průchod k bazénu je ale prozatím stále volný. Veškeré prostory v okolí bazénu pak budou v březnu celé oplocené a lidé na ně nebudou vpouštěni.

To souvisí také s uzavřením obou tělocvičen v přilehlé základní škole, které je plánováno na 1. března. K tělocvičnám totiž kvůli stavební ploše nebude bezpečný přístup.

Cvičení jen pro žáky

„Naši žáci budou cvičit jako obvykle, protože do tělocvičen chodí přímo zevnitř školy, ale v této chvíli nemáme možnost zajistit náhradní vstup pro sportovní oddíly, které v tělocvičnách cvičí v odpoledních a večerních hodinách, kdy už je budova školy uzavřena,“ informoval o změně ředitel školy Jaroslav Ptáček.

Přestože již od 20. prosince loňského roku zastavili v plaveckém areálu prodej permanentek, lidé, kteří je mají delší čas zakoupené, se nemusejí obávat, že by jim vstupné do bazénu propadlo. „Považujeme za férové, aby lidé mohli předem zaplacené vstupy využít. Pokud nestihnou svoji permanentku vyčerpat do doby, než bude areál uzavřen, budou tak s největší pravděpodobností moci učinit i po otevření již zrekonstruovaného bazénu,“ podotkl Lubomír Černý.

Uzavření plaveckého bazénu na zhruba patnáct měsíců připraví o místo také zaměstnance, kteří tam pracují. Ti budou propuštěni a nový personál se začne vybírat až s blížícím se termínem otevření aquaparku. Ten by měl být mnohem modernější než ten původní.

Po rekonstrukci a rozšíření za zhruba 127,5 milionu korun budou moci lidé využít nejenom standardní plavecký bazén, ale i nejrůznější vodní atrakce. „Bude tam například divoká řeka, tobogan a také bazén pro plaveckou školu a sauna,“ vyjmenoval místostarosta Žďáru Jaromír Brychta.

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála žďárská firma PKS INPOS, která nabídla městu kromě jiného i nejnižší cenu. Pokud nenastanou žádné komplikace a zásadní zdržení, chce stavební společnost stavbu dokončit do letní sezony roku 2012. „Na stavbě se bude podílet od zhruba třiceti do sedmdesáti lidí, podle toho v jaké fázi se bude rekonstrukce zrovna nacházet,“ doplnil Martin Hucek, vedoucí projektu z firmy PKS INPOS.

-----------

Jak šel čas…

leden 2010 – byla podána žádost o dotace na projekt rekonstrukce městského bazénu ve Žďáře

duben 2010 – dotace nepřiznána

24. 6. 2010 – zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, a to na celou stavbu s rozložením financování do roku 2013

12. 7. 2010 – radní schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele

13. 12. 2010 – radní schválili výsledky výběr. řízení. Vítěz: PKS INPOS. Cena: 127 513 738 Kč

10. 1. 2011 – radní se zabývali peticí za slanou vodu v bazénu, solonizační jednotku zamítli

21. 1. 2011 – město předalo dodavateli stavby staveniště