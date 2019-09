Žďár nad Sázavou – Batůžková sbírka žďárské charity vynesla více než tři stovky batůžků, které nyní poputují k dětem do Afriky.

Podařilo se nasbírat přes tři stovky batůžků. | Foto: archiv žďárské charity

„Oblastní charita Žďár nad Sázavou se během měsíce srpna zapojila ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Mary's Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočíval ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi. Batůžků se ve sběrných místech ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem shromáždilo nádherných 302. Nyní všechny poputují ze sběrného místa v Ostrově nad Oslavou, kam je ve středu pracovníci Charity převezli do české pobočky neziskové organizace Mary's Meals a poté do africké Malawi,“ informovala Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.