Pěstoval je Robinson Crusoe na opuštěném ostrově a do budoucna mohou být vidět i na vysočinských polích. Vysočina je krajem brambor, a tak by lidé mohli na polích v kraji častěji vídat jejich vzdálené příbuzné. Batáty. Podmínky na pěstování těchto sladkých brambor jsou totiž v kraji už ideální. A s touto exotickou plodinou začínají experimentovat i zahrádkáři.

Jako na ostrově Robinsona Crusoe. Vysočina už je vhodná k pěstování batátů. Foto: se souhlasem Výzkumného ústavu bramborářského

Batátům dává letos poprvé šanci i havlíčkobrodský zahrádkář Milan Václavek. „Sazeničky jsem si koupil v obchodě. Vyzkoušet se má všechno. Když přijedu do Prahy za rodinou, tak mi tam z batátů vaří. Jsou hodně zdravé, ale ne každému chutnají,“ přiblížil Václavek, který je zároveň předsedou havlíčkobrodského zahrádkářského svazu.

Způsob pěstování batátů si Václavek našel na sociálních sítích. „Batát se dá do pet lahví a špejlemi se napíchne. Jakmile zakoření, dá se do hlubokých nádob. Potřebují totiž teplo, a to ne vždy v zemi je. Navíc mají velké kořeny. Kořínky už mám, roste to. Teď jen budu čekat na výsledky,“ popsal zahrádkář.

Zkušenosti s pěstováním batátů mají také ve Výzkumném ústavu bramborářském. Tam se o sladké brambory stará Pavel Kasal. „Na Vysočině jsou pro tyto plodiny vhodné půdní a klimatické podmínky. Kraj se za posledních třicet let víc oteplil. Je potřeba jen vyřešit zavlažování. Sami to zatím zkoušíme v menším množství, ale výsledky máme pozitivní,“ řekl Deníku vedoucí oddělení pěstebních technologií.

Podle Kasala jsou jejich batáty velikostí i kvalitou na stejné úrovni jako ty vypěstované v teplejších oblastech. Nejde přitom o jediné plodiny. „Pěstujeme tady také jakon nebo mekon. Ale to je okrajovější, i když klima jim taky vyhovuje. Spousta lidí o tom ještě určitě neslyšela, ale dá se to na Vysočině vypěstovat slušně. Víme, že to zahrádkáři zkouší. Je jen otázkou času, než se do toho pustí větší pěstitelé,“ uvedl.

Jeden druh sladkých brambor v minulosti zkoušel také Otakar Šuhaj. „Zkoušel jsem to jako pokus omyl. I když to byl úspěch a výnos byl pěkný, tak jsem u toho zůstal jenom rok. Chuťově to ale nebylo to, co bych si představoval. Manželka tedy řekla, že nemá cenu to další roky pěstovat, když z toho nic mít nebudeme. Prozatím tedy pěstuji klasičtější české plodiny,“ dodal žďárský zahrádkář.

Co jsou batáty?

Povijnice batátová je tropické rostlina. Kvůli lehce nasládlé chuti jedlých hlíz se rostlině přezdívá sladký brambor. Nasládlou chuť mají kvůli škrobu a cukru ve hlízách. Batáty pochází z Jižní Ameriky. Slouží jako potravina, surovina pro výrobu škrobu nebo krmivo pro zvířata. Energetická hodnota batátů je zhruba o polovinu větší než u obyčejných brambor.