Jak projekt vznikl? Co a kdo za vaší organizaci stojí?

Spolek vznikl na podnět Martina Číhala (místopředseda spolku), s kterým jsme dělali jednu realizaci v období, kdy spolek ještě neexistoval. Díky spolku bylo jednodušší vyjednávat plochu a finance na barvy pro nové projekty. Dále ve spolku figuruje Jan "Optik" Duchoň jako 2. místopředseda.

Jak získáváte objednávky?

Většinou nás oslovují subjekty a jedinci, kteří naše malby viděli a nebo na ně narazili na sociálních sítích.

Máte striktně zadáno, jak bude vaše práce vypadat? Nebo máte úplně volnou ruku?

Záleží projekt od projektu. Někdy máme velice volnou ruku. Jen zadané téma. Tyto projekty většinou dopadnou nejlépe. Oproti jasně daným motivům, kde už se kreativita tak trochu vytrácí.

Kolik projektů ročně průměrně stíháte? A kolik jich už máte za sebou?

Před pandemií to bylo asi 5-7 realizací ročně. Loni jen jedna akce. Letos to vypadá o dost optimističtěji, ale nechci to zakřiknout… Nevím přesně kolik realizací přesně, ale bude to někde k 50ti

Na jakých místech jste již sprejovali? Uveďte několik příkladů.

Nejčastější malujeme podchody a plochy pod mosty. Dále jsou to stěny garáží a elektrorozvodny.

Museli jste někdy omezovat svoje nápady a plány kvůli nízkému rozpočtu?

To je celkem často, ale u některých zadavatelů už se nám daří vyjednat větší rozpočty, tudíž se to i podepíše na kvalitnější tvorbě.

Máte v plánu se tímto v budoucnu nějakým způsobem živit? Nebo je to čistě jenom koníček? Dá se vůbec sprejováním uživit?

Přímo sprejováním se dá uživit. Ale to je jen velmi ojedinělé. Hodně členů spolku se živí grafikou, tetováním a malováním obrazů.

Kolik má váš spolek členů? Rozrůstáte se? Přijímáte nové? Nebo jste uzavřená společnost?

Spolek má cca 15 stálých členů a občas oslovujeme nové nebo případně zveme jiné umělce na některé projekty.

Respektují nelegální sprejeři vaši tvorbu, nebo se vám také občas stává, ze vám vaše kresby přesprejují?

Ti kteří se graffiti věnují dlouhodobě nás respektují. U začínajících je to horší. A úplně nejhorší jsou ti, kteří se podívají na filmy Gympl a Vejška :)

Už se vám někdy stalo, ze by na vás někdo zavolal poliicii, nebo jste byli dokonce zadrženi, protože si kolemjdoucí mysleli, že se jedná o nelegální činnost? Jak se chráníte, abyste tomuto předešli?

Lidé volají často. Policie nemá důvod nás zadržet. Vždy máme vše papírově ošetřeno od vlastníka plochy a nahlášeno dopředu jak na státní tak i případně městskou policii.

Bylo vaše dílo někdy kritizováno? Proč?

To se občas stává, někteří bohužel ještě nepochopli, že je 21. století a není socialismus. Naštěstí ty kladné rakce převažují a to i ze strany starší generace což nás velmi těší.

Jak moc jsou podle vás spreje škodlivé životnímu prostředí? Nebylo by ekologičtější stěny nechat bílé?

Na tuto otázku by to chtělo asi samostatný rozhovor, ale spreje, které používáme splňují všechny normy. V poměru k jiným zněčiťovatelům v globálním měřítku jsme jen kapka v moři.