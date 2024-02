Ze střední odborné školy vypomáhá na mistrovství několik žáků. „Pomáhají při organizování tam, kde je třeba,“ popsal Petr a dodal, že je rád za přesunutí prázdnin. „Jet dva týdny v provizorním režimu by bylo náročné. Díky tomu, že máme volno příští týden, to zvládneme lépe. Jinak by z toho mohl být problém. Navíc si můžeme sportovní událost užít. Škola dostala lístky na závody zdarma. A je o ně zájem jak mezi zaměstnanci, tak žáky,“ prozradil ředitel.

Více než stovku lidí ubytovává ve svých prostorách střední odborná škola . Její ředitel Jan Petr Deníku řekl, že museli kvůli šampionátu upravit výuku. „Praktickou část mají žáci klasicky beze změny. Jinak však tento týden do školy nechodí. Teoretickou výuku, kterou by normálně měli ve třídách, probírají online. Kvůli ubytovaným nemáme kapacitu v ní pokračovat klasickým stylem,“ vysvětlil ředitel. Petr přiblížil také situaci ohledně lístků i prázdnin.

Na biatlonovém šampionátu se podílí také studenti z gymnázia Vincence Makovského. Podle ředitele Jiřího Maděry. „Někteří z nich jsou sportovci. Takže se budou účastnit i slavnostních jízd nebo rozježdění drah. Ale pomáhat budou i jinak,“ prohlásil Maděra s tím, že na gymnáziu šampionát do výuky zásadně nezasáhne. „Je ale určitě dobře, že jeden týden jsou prázdniny. Nebude to tak hektické. A díky lístkům zdarma si to můžeme i užít,“ předeslal ředitel.

Že se jarní prázdniny posunou, rozhodl už loni v březnu tehdejší ministr školství Vladimír Balaš. „Z důvodu konání mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, stanovuje ministerstvo změnu termínu jarních prázdnin. Týká se to okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,“ uvedl v dokumentu.

Díky novému termínu prázdnin zároveň nemusí v Novém Městě řešit také dojíždění dětí z okolí. To je příklad první základní školy. „Některé cesty budou uzavřené a budou tu i další omezení. Kvůli tomu by se špatně dostávali žáci do školy. A tento týden nás závody neovlivní. Jsou ve dnech, kdy odpoledne nevyučujeme. Ale biatlon s dětmi v hodinách probíráme, aby o něm měli lepší přehled. Navíc mohou využít i volných lístků a přijít se do arény podívat,“ okomentovala ředitelka Hana Knapčoková