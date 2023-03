Ve Žďáře se omezí provoz v Jamské ulici. Vznikne tam kruhový objezd

Předpokládá, že kruhový objezd i propojku využije. „Minimálně jako cyklistka se novou trasou projedu. Bude tu totiž i cyklostezka. A ve výsledku beru jako plus, že se do budování ve městě konečně pustili. Většině lidem to pomůže, takže není nijak hrozné, že pár pejskařů půjde jinam,“ zhodnotila Hedvičáková.

Okolí staveniště bude pro veřejnost uzavřené. „Budou se tam provádět i práce, které nebudou úplně bezpečné. Proto nechceme, aby si tam tudy lidé zkracovali cestu. Od dubna bude ulice neprůjezdná pro auta, i když jen z části,“ uvedla žďárská mluvčí Blanka Sobolová.