V Pelhřimově, městě rekordů, se dokonce pokusili jeden překonat. „Překonat rekord se sice, asi hlavně kvůli nepřízni počasí, nepovedlo, ale osmaosmdesát je krásné číslo. Nesmírně si vážíme podpory letošního Papučového dne ze strany pelhřimovské střední průmyslové školy a pelhřimovského gymnázia. Bez jejich účasti by nás byla na náměstí v bačkorách opravdu jen hrstka,“ poznamenala mluvčí pelhřimovské charity Dominika Dufková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.