„Je to jedno z posledních zásadních okresních měst v České republice, kde ještě není babybox. Další jsou Louny a Tachov, tato města také nemají vlastní nemocnice,“ poznamenal Ludvík Hess.

Několik pokusů o vybudování babyboxu se už uskutečnilo. V roce 2016 se například zvažovalo zřízení schránky na odložené novorozence v domě s pečovatelskou službou. Tento plán se ale realizace nedočkal. „Sociální služby nejsou zdravotnické zařízení a nebylo by možné zajistit novorozenci okamžitou lékařskou péči. Byli bychom raději, kdyby babybox vznikl v areálu novoměstské nemocnice. Je asi jedno, jestli je zařízení ve Žďáře nad Sázavou nebo v Novém Městě na Moravě. Podle mého názoru je důležité, aby bylo o novorozeně co nejrychleji postaráno. A to by v případě Žďáru nebylo možné. V novoměstské nemocnici by byla zajištěna okamžitá pomoc. Žďár žádné takové místo nabídnout nemůže,“ vysvětlil postoj žďárské radnice místostarosta Josef Klement.

S umístěním babyboxu ve zdravotnickém zařízení v Novém Městě na Moravě zase nesouhlasí Ludvík Hess. Podle něj by podobné zařízení mělo být na místě s větším počtem obyvatelstva. „Nové Město na Moravě je příliš malé. Několikrát jsem tam byl a uvažoval jsem i o instalaci babyboxu v areálu tamní nemocnice. Ale daleko více vidím potřebu babyboxu ve Žďáře nad Sázavou,“ ozřejmil svůj názor Ludvík Hess, který se svou snahou umístit schránku, která nabízí druhou šanci odloženým novorozencům v okresním městě, nepolevuje.

„Poté, co se nepodařilo umístit babybox u domu s pečovatelskou službou, snažil jsem se domluvit na několika dalších místech, například v azylovém domě pro matky s dětmi. Ale ani to nevyšlo. Postupně jsem pak oslovoval různé další potencionální provozovatele,“ popsal peripetie okolo umístění babyboxu ve Žďáře Ludvík Hess.

Jeho poslední volbou byli žďárští hasiči. „Moje nedávná snaha směřovala právě k nim,“ potvrdil duchovní otec babyboxů. „Vedli jsme několik jednání, mezi jiným i s generálem Drahoslavem Rybou, velitelem českých a moravských hasičů. Hasiči slíbili, že nám umožní instalovat babyboxy na třech stanicích, a to ve Žďáře, v Lounech i v Tachově,“ přiblížil další etapu babyboxové anabáze Ludvík Hess.

Umístění babyboxu u budovy žďárské hasičské zbrojnice ale není jednoduchou záležitostí. „Hasiči přišli s požadavkem, aby signalizace o odložení dítěte byla vyvedena na dispečink záchranky, která má své sídlo v Jihlavě,“ uvedl Ludvík Hess.

Do jednání se tedy připojila i Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Společně pak byly dohodnuty podmínky provozování babyboxu. „Na jednání jsme si řekli podmínky, samotná realizace už bude na panu Hessovi. My jsme žádali standardní tísňové volání na naše operační středisko. Na to pak budeme reagovat stejně, jako na každé jiné tísňové volání. Pak už bude záležet na dojezdnosti nejbližší volné výjezdové skupiny. Garanci dojezdu nemůžeme v tomto případě zaručit,“ promluvila o možných komplikacích spojených s napojením babyboxu na dispečink záchranky ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Umístění babyboxu ve Žďáře nad Sázavou bude zřejmě ještě během na dlouhou trať. „Další podmínkou, tentokrát ze strany hasičů, bylo postavit babybox někde před hasičárnou s tím, že k němu od nich budou přivedeny potřebné technické sítě. Bude problematické všechny podmínky splnit, ale souhlasil jsem s nimi. Nicméně na mě jednání působilo dojmem, že tato spolupráce asi moc fungovat nebude. Pořád přemýšlím o nějaké jiné společnosti s nepřetržitou službou, která by byla ochotna na naše náklady u své budovy namontovat babybox,“ řekl Ludvík Hess.

I kdyby se podařilo schránku na odkládání novorozenců ve Žďáře umístit, není jisté, že bude záhy využita. „Ze sedmdesáti šesti stávajících babyboxů je jich asi dvacet „bezdětných“. Čím menší město, tím menší pravděpodobnost odložení dítěte. Nicméně mají své opodstatnění,“ podotkl Ludvík Hess.

Babyboxy mají řadu příznivců, ale také odpůrců. Na Vysočině už ale daly druhou šanci několika novorozencům. „Babybox má u nás letos desetileté výročí. Za tu dobu v něm byly uloženy tři děti. Poslední miminko bylo do babyboxu v Jihlavě vloženo 7. srpna 2017 ve 20.02 hodin, a byl to chlapec. Vážil 2990 gramů a měřil 49 centimetrů. Do schránky byl uložen v dece, jeho zdravotní stav byl dobrý. Babybox byl v jihlavské nemocnici otevřen 19. září 2009. 20. září 2011 kolem 20. hodiny byla do babyboxu vložena zhruba čtrnáctidenní holčička, byla zdravá. 9. dubna 2012 byla ve 2 hodiny 40 minut dána do schránky další holčička, zdravá a čerstvě po narození, zabalená do dvou ručníků. Schránku jsme měnili vloni za jinou, modernější. Nová schránka nabízí větší komfort jak pro děti, tak i personál. Cena boxu včetně instalace činila tři sta tisíc korun, většinu částky zaplatili sponzoři. Moderní box je nerezový, klimatizovaný, ventilovaný, opatřený mnohonásobně jištěnou signalizací a náhradními elektrickými zdroji,“ okomentovala zkušenosti jihlavské nemocnice s babyboxem její mluvčí Monika Zachrlová.

V havlíčkobrodském babyboxu, který byl nainstalován v roce 2012, už bylo odloženo pět miminek - tři holčičky a dva kluci. Naposledy se tamní alarm rozezněl v červenci 2018.

V Nemocnici Pelhřimov byl babybox zatím použit pouze jednou, ale právě tento případ se více zapsal do povědomí veřejnosti. „Kuriózním případem byl věk dítěte. V pátek 18. ledna 2019, hodinu před půlnocí, někdo vložil do našeho babyboxu dítě. Bylo to vůbec poprvé od doby jeho otevření v roce 2007. Nešlo však o novorozence, ale o skoro dva roky starého, už chodícího kloučka,“ popsala případ mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo.

„Odhadovali jsme jeho stáří na šestnáct měsíců. Podle papírku ve věcech dítěte jsme zjistili přesný věk. Vážil devět a půl kila a měl šest zubů. Byl zcela zdravý, jenom byl při vložení do boxu mírně podchlazený," doplnil primář dětského oddělení Stanislav Houštěk. Na základě přání zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse byl tento chlapec pojmenován jako Karel Spěváček.