/VIDEO/ Část autobusových linek bude od září jezdit ve Žďáře nad Sázavou jinak než v srpnu. Vedení linek číslo 3 a 5 se vrátí na svou původní trasu. Skončila už totiž uzavírka ulic Vejmluvova a Sychrova. Cestující se proto znovu svezou ze zastávek Nová, Vejmluvova a Sychrova.

Změny autobusových linek ve Žďáře nad Sázavou | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Podle zástupce vedoucí odboru městské hromadné dopravy Miloslava Dvořáka se situace vrátí do původního stavu. „Od pátku budou opět klasicky fungovat zastávky Nová, Vejmluvova a Sychrova. Ulice se podařilo opravit včas. Navracíme se do běžného stavu provozu,“ informoval ve čtvrtek Dvořák.

V září zažijí lidé ve Žďáře ještě jednu změnu. „Na jeden den bude uzavřená Husova ulice. Kvůli tomu nebude v provozu zastávka Nádražní, a to v obou směrech. Autobusové linky se ještě mohou do konce změnit kvůli mostu na Strojírenské. Ale to ještě uvidím,“ předeslal Dvořák a dodal, že všechny změny budou zkoumat. „Podle poznatků bychom pak linky upravili od 1. ledna. To bývají nové jízdní řády,“ dodal.