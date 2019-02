BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - Stejně jako v předešlých sedmi letech se Bystřičtí i letos připojí k Evropskému dni bez aut. „V pátek 21. září bude městská hromadná doprava přepravovat cestující zdarma.

Ilustrační foto | Foto: VLP/Jiří Kopáč

Tímto bychom také chtěli vyzvat obyvatele, aby tento den využili k cestě do zaměstnání a zpět chůzí, jízdou na kole nebo veřejnou dopravou,“ informoval bystřický místostarosta Josef Vojta.

Ale to nebude vše. Evropský den bez aut letos vychází na sobotu 22. září a na Masarykově náměstí se v tento den uskuteční program pro děti i dospělé.

„Uzavře se jednosměrná místní komunikace na náměstí, kde budou rozmístěny různé ukázky týkající se bezpečnosti v dopravě – bude k vidění například vozidlo policie vybavené radarem, hasičské auto nebo vůz odtahové služby. Řidiči si budou moci vyzkoušet svoje znalosti při zkušebních testech pro příslušné řidičské oprávnění,“ uvedl místostarosta.

Zkušební testy budou tahákem, ale také oříškem, a to i pro zkušené šoféry, kteří vlastní řidičský průkaz už desítky let. „Já mám řidičák pětatřicet let, jezdím skoro denně, ale dnes už bych zkoušky asi neudělal. Nedávno jsem si dal test na internetu a neprošel jsem. Je tam dost věcí, se kterými se řidič třeba nikdy nesetká, a tak je časem zapomene,“ popsal Vlastimil Hanák z Bystřice nad Pernštejnem.

Dětem a dospělým, kteří se v sobotu na náměstí přepraví na kole či jiném vozítku, které se pohybuje pomocí lidské síly, organizátoři akce slibují malou odměnu. Chybět nebudou ani různé atrakce a soutěže pro děti včetně výtvarné, ve které se mohou zviditelnit také dospělí.