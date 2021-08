Atrakce se v Novém Městě roztočí v pátek odpoledne. Začíná mečíková pouť

/FOTO/ Kdyby nebyl Vratislav z Pernštejna z kamene, určitě by se mu oči rozšířily údivem. „Jeho“ náměstí v Novém Městě na Moravě totiž obsadily pouťové atrakce. „Je to poprvé a byla to taková z nouze ctnost, kvůli současným dopravním omezením ve městě. Ale jsou na to zatím tak kladné ohlasy, že zvažujeme, že bychom to tak nechali i v příštím roce,“ vysvětluje starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

V Novém Městě na Moravě začíná mečíková pouť. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Atrakce se roztočí, rozhoupají a rozjedou už v pátek odpoledne. Jsou součástí novoměstské mečíkové pouti nebo také pouti na kostelíčku. „Mečíková se nazývá proto, že se koná každoročně v době, kdy mečíky rozkvétají. Pouť je spojena s kostelíčkem na katolickém hřbitově a lidé tam zdobí hroby svých blízkých právě mečíky,“ říká Michal Šmarda.