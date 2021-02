Jak to s AstraZenecou tedy je?

Schrek: Nechci, aby se stala jakýmsi symbolem vakcíny, která nefunguje. Nedůvěra k ní ze strany starších obyvatel je opravdu velká. Možná v některých testovacích fázích neprokázala tak velkou účinnost jako ostatní, ale i u ní dochází k podstatnému snížení rizik spojených s Covidem-19. Je to rozhodně lepší, než nebýt očkovaný vůbec.

Kdyby byla vakcína pouze od AstraZeneca, podávali byste ji?

Novotný: Asi by nám nic jiného nezbývalo. Nicméně podle našich předpokladů bude jednoznačně převažovat Pfizer, máme od něj šest set tisíc dávek. V dalších měsících pak počítáme s dalšími čtyřmi a půl miliony dávek. Budeme je doplňovat Modernou, případně AstraZenecou.

Účinnost AstraZeneca

Schrek: Od 1. března by ale měli začít očkovat i praktičtí lékaři a ti budou mít s ohledem na transport a skladování vakcín jenom AstraZenecu. Bylo by hloupé, kdyby se říkalo, že je to špatná vakcína. Vůbec ne, je to jenom jiný typ a možná funguje maličko jinak. Pořád je to však vakcína, která může zachránit spoustu životů.

Plánujete v této oblasti i nějakou informační kampaň?

Schrek: Bavili jsme se o tom s panem ministrem Blatným, který se k celé věci staví velmi racionálně. Správně říkal, že i u člověka, který je očkovaný právě AstraZenecou dochází k podstatnému snížení rizika nákazy. Teď proto připravuje zprávu pro veřejnost, aby se k ní starší lidé nestavěli tak, že pro ně není vhodná.

Novotný: Ono to někdy vypadá, že když to říkáme my, tak to není tak věrohodné, jako kdyby to přišlo třeba z ministerstva. Právě proto jsme se s panem Blatným domluvili, že bude účinnost vakcíny od AstraZeneca zdůrazňovat na tiskových konferencích. Doufáme, že to tak skutečně bude.