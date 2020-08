Částka dvě stě tisíc korun, kterou Bystřice nad Pernštejnem vyčlenila v rozpočtu na dokončení povrchů komunikace ve své místní části Kozlov, nebude stačit. Radní ji museli navýšit o dalších čtyřiačtyřicet tisíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Důvodem je osazení příčného roštu, který brání povrchovým vodám v poškozování silnice. Jeho zaústění do do podzemní kanalizace muselo být oproti původnímu plánu o deset metrů posunuto. Tím došlo ke zvětšení plochy asfaltování a následnému prodražení. „Hotovo bude do konce prázdnin,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.