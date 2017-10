ANO v okrese Žďár nad Sázavou drtivě porazilo soupeře

Žďár nad Sázavou - Volby v okrese Žďár nad Sázavou vyhrálo hnutí ANO.

Volby na Žďársku.Foto: Deník / Zelená Křížová Helena

„Je to ohromný volební úspěch. Jak v okres Žďár nad Sázavou, ale tak i v Kraji Vysočina a celé České republice,“ prohlásil radní Žďáru nad Sázavou Radek Zlesák z hnutí ANO. „Jsme rádi, že se lidé nenechali zmanipulovat antikampaní, kterou proti Andreji Babišovi a celému hnutí vedli naši političtí soupeři,“ prohlásila čtyřka vysočinské kandidátky. Zlesák za pozitivní považuje i to, jak drtivě ANO uspělo u vysočinských voličů. „Tedy v regionu, kde se tradičně z jejich velké přízně těšila ČSSD nebo KDU-ČSL,“ dodal Zlesák.

Lidovci na Žďársku skončili druzí s téměř třinácti procenty hlasů. „Je to hezký výsledek, ale počítá se celostátní a ten už tak pěkný není,“ řekl místostarosta Žďáru nad Sázavou a dvojka lidovců na krajské kandidátce Josef Klement. V republikovém součtu se KDU-ČSL dostala jen nad pět procent. „Nepřehlédnutelný je odklon lidí od tradičních stran. Uspěli Piráti i SPD,“ dodal Klement.

Zklamní vládne v řadách členů ČSSD. Takto volební výsledek okomentoval starosta Nového Města na Moravě a dvojka na vysočinské kandidátce sociálních demokratů Michal Šmarda. „Je to fenomenální úspěch hnutí ANO a Tomia Okamury. Je to velká lekce pro ostatní demokratické strany. Hnutí ANO a SPD by měli dostat šanci vládnout,“ uvedl Šmarda. Volební výsledek ČSSD je v kraji Vysočina i v okrese Žďár nad Sázavou lepší, než celorepublikový. „Ale není se z čeho radovat. Jenom hlupák se nepoučí z chyb, a jenom hlupák by je vyčítal voličům,“ nechal se slyšet Michal Šmarda.

Za třetími sociálními demokraty v okrese Žďár nad Sázavou skončili čtvrtí Piráti. Páté místo patří ODS, šesté KSČM. V okrese sedmé hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura má lídra vysočinské kandidátky ze Žďárska. „Je to dobrý volební výsledek. Chtěli jsme mít na konci celorepublikového sčítání dvouciferné číslo, máme ho,“ řekl Radek Koten z Vojnova Městce.

Slovem „strašný“ okomentoval výsledek voleb novoměstský horolezec Radek Jaroš. „Pro člověka mého světonázoru je zklamáním, že lidé zapomněli, co byl komunismus a slyší na laciné populistické výkřiky. Snad deset stran se ve volebním programu staví proti migraci, přitom u nás žádnou nemáme. Lidé přesto politiky zaštiťující se bojem proti migrantům poslali do Sněmovny,“ neskrýval zklamání těsně po oznámení konečných výsledků horolezec Jaroš. „A to jsme přitom šestou nejbezpečnější zemí na světě a máme sociální výhody, o kterých se většině lidí na planetě muže jen zdát. Lidé uvěřili na nesmysly, podstatné věci přehlédli,“ doplnil Jaroš.

Okres Žďár nad Sázavou bude mít v poslaneckých lavicích tři zástupce. Kromě Radka Kotena (SPD) také žďárského radního Radka Zlesáka (ANO) a žďárskou poslankyni Miroslavu Němcovou (ODS).

Výsledky hlasování za územní celky, okres Žďár nad Sázavou*

1. ANO 27,57 %

2. KDÚ-ČSL 12,78 %

3. ČSSD 10,66 %

4. Piráti 9,33 %

5. ODS 9,14 %

6. KSČM 8,84 %

7. SPD 8,19 %

8. TOP 09 4,11 %

9. STAN 3,62 %

*uvedeny politické subjekty, které v okrese Žďár nad Sázavou získaly více než tři procenta hlasů