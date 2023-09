ANKETA: Zvýšení poplatků za televizi a rozhlas? Takto odpovídali lidé v Meziříčí

/VIDEOANKETA/ Zdražit koncesionářské poplatky chystá vláda od roku 2025. Podle návrhu by měly poplatky vzrůst měsíčně u České televize o pětadvacet korun na sto šedesát. U Českého rozhlasu by lidé platili měsíčně o deset korun více, nově by to vyšlo na pětapadesát korun.

Souhlasíte se zvýšením koncesionářských poplatků? | Video: Deník/Jiří Kašpárek