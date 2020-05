1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?

2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?

3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeňka Smažilová, Bobrová

1. Myslím si, že v současné době se vše již nějak stabilizovalo a pomaličku se začínáme dostávat do běžného fungování, byť s nějakými omezeními. Nosit roušku, dodržovat pravidla hygieny, dodržovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví není stále nic hrozného, předešlé generace musely řešit daleko horší situace a často to byl boj o holý život. Tím rozhodně nechci celou situaci šíření koronaviru zlehčovat a určitě si všichni oddychneme, až toto pomine. Spíše mám obavy, co bude dál, naše ekonomika je paralyzována vyhlášením nouzového stavu, stále bojujeme s kalamitou kůrovce a suchem, jak se podaří vrátit děti do škol a školek, jaké bude mít obec v dalších letech příjmy, zda budeme moci uskutečnit naše investiční záměry a hlavně – budeme moci ještě žít zcela normální život, který jsme žili před pandemií?



2. Je to až neuvěřitelné, kolik lidí v těžké době, plné hysterie a strachu, „vytáhlo do boje“. Výjimeční jsou všichni – holky asistentky ze školy a studenti, kteří nabídli pomoc s nákupy seniorům, další, co stříhali, žehlili a šili a stále šijí roušky, ostatní občané, co nosili látky, ubrusy i povlečení, aby se měly z čeho ušít roušky, také několik lidí věnovalo na boj s koronavirem peníze. Déle musím vzpomenout naše holky z kanceláře, které pomoc organizovaly, provozní zaměstnance a také členy SDH, prodavačky a pošťáky, naše lékaře, popeláře a dále je to celá řada lidí, kteří sice nepomáhali, nebo pomáhat už nemohli, ale byli zodpovědní k nám všem. Výjimečné jsou i děti s rodiči v jejich domácích školách a učitelé na dálku. Také musím vzpomenout dobré duše (nejsou z Bobrové) pana Jiřího P., daroval nám 2x 50 m látky na roušky, paní Lenku S., která dodala gumičky, paní Janu H., pana Leoš Š., který přivezl štíty. Všem Vám moc a moc děkuji za pomoc a jsem opravdu ráda, že je u nás tolik dobrých lidí. Roušek již bylo u nás rozdáno asi 3000 ks a další se šijí pro školáčky a vojáky, opravdu jsme takovou vlnu ochoty a dobroty nečekali – DĚKUJEME.



3. Jedno přísloví říká, že po bitvě je každý generál. Pravdou je, že začátky vyhlášení nouzového stavu bylo období plné zmatků, jeden den se něco vyhlásilo, následovala změna, bylo opravdu velmi těžké vyhodnotit, co v danou chvíli platí a co už ne. Pro všechny to bylo něco nového a zkušenosti s pandemií takového rozsahu nebyly žádné. Konec roku 2019 už přinášel zprávy, že se v Evropě koronavirus šíří a už v této době měla vláda společně s odborníky - lékaři, epidemiology a hygieniky - na toto téma hovořit a připravovat doporučení či postup jak šíření zabránit. Také si myslím, že se toto mělo již dříve více medializovat a upozorňovat na možnou nákazu koronavirem v zahraničí a více seznamovat občany s preventivními opatřeními. Také jsme se měli hned na začátku šíření nákazy dovědět pravdu o COVID 19, co to je a kde se skutečně vzal, vláda měla s předstihem zajistit dostatek ochranných pomůcek a dostatečně předzásobit nemocnice a sociální zařízení.

Na začátku letošního roku jsme byli na semináři, který organizoval kraj pro starosty a místostarosty, zde jsme bohužel na toto téma žádnou informaci neobdrželi, myslím si, že ji v té době neměl ani kraj. Jinak kraj po vyhlášení nouzového stavu reagoval velmi dobře, ochranné prostředky a dezinfekci pro naše sociální služby, JSDH, zaměstnance ČOV jsme obdrželi. Také KOPIS nás o každé změně legislativy téměř ihned informuje. Je to opravdu těžké něco hodnotit zpětně, nikdo z nás neví, jak by se ve stresové situaci zachoval a jaké by vydal rozhodnutí.



Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna.