Markéta Hejkalová, 61 let, spisovatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu, Havlíčkův Brod

Podle mého názoru ruský útok na Ukrajinu je porušení mezinárodního práva, hrubá agrese a válka, a proti tomu se musí celý svět razantně postavit. S agresorem se nevyjednává, agresora vyjednávání nezastaví. A já vidím historickou paralelu s finskou zimní válkou v roce 1939, kdy vznášel Sovětský svaz také požadavky Finsku a proti Pobaltí. Pobaltí na to přistoupilo a Sovětský svaz je pohltil.

Finsko na to nepřistoupilo, Sovětský svaz je napadl 30. listopadu 1939 – začal bombardovat Helsinky. Finové se bránili a postavili se proti, i když vlastně neměli šanci, měli sto tisíc krát méně vojáků, ale věděli, že musí se bránit, že je Sovětský svaz je bez jejich viny napadl. Bojovali půl roku, Stalin si myslel, že to Finsko rychle pohltí během pár dní, ale to se nestalo. Finové tu válku prohráli, oni ji nemohli vyhrát a ztratili část území, kterou dodnes jim Rusko nevrátilo a nikdy jim nevrátí už patrně. Ale možná, že tím zastavili další Stalinovu expanzi do Evropy, protože on tehdy, když je napadl, byl spojenec Hitlera a na to by se nemělo zapomínat, takže ta válka mohla dopadnout jinak. Myslím si, že Ukrajina si zaslouží veškerou naši podporu a musíme proto udělat všechno, aby ruská agrese skončila.