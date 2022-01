Vítězslav Schrek.Zdroj: poskytl Kraj Vysočina

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, 51 let

Novoroční přání hejtmana Kraje Vysočina se týká přirozené existence úplně obyčejných věcí. Moc bych nám všem přál, abychom už příští rok mohli žít bez velkých omezení, bez strachu o zdraví své i svých blízkých, bez existenčních otazníků a obav o budoucnost. Přál bych si, abychom byli ochotni udělat něco navíc pro návrat k normálu, našli kompromis mezi tím co chceme a co musíme. Udělejme to pro sebe a pro naše děti.

Jako hejtman Kraje Vysočina děkuji i touto cestou a prostřednictvím prostoru, který mi byl Deníkem nabídnut všem, kteří další rok pomáhají zvládat různě náročné fáze epidemie covidu. Mé poděkování za pracovní nasazení patří nejen lidem ve zdravotnictví a sociální sféře, ve školství, ale i všem, kteří pomáhají zajistit veřejné služby ve městech i v malých obcích. Díky všem starostům a starostkám … za to, že se srdnatě a obětavě „starají“. Krásný rok 2022.