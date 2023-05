Jana Šidlová Zdroj: Deník/Jiří KašpárekJá bych jméno určitě nechala takové, jaké je, a hlavně bych v názvu nevypustila Světlá. Je to pojem, který všichni v okolí znají. Pro město to je už ikonické. Podle mě je zbytečné to měnit a nové jméno by už působilo divně.

