Nejčastěji si lidé navzájem sdělují svůj názor na otázku, jak budou vypadat závody bez diváků, zda je rozhodnutí bezpečnostní rady tím správným řešením nebo jestli jde jen zbytečné podlehnutí panice.

Lucie Singrová, 29 let, Luka nad Jihlavou, mateřská dovolená

Svěťák v Novém Městě na Moravě je chválen právě kvůli silné divácké podpoře. Neumím si to bez diváků představit, neumím si představit, že se biatlonisté budou rvát o výsledek. V každém televizním přenosu je soutěž o lístek, spousta lidí se těší už od samého spuštění prodeje, tedy více než rok. Rozhodnutí považuji za nešťastné a kupu lidí naštve. Jistě je třeba dávat pozor, dodržovat hygienu, ale myslím, že vzniká naprosto zbytečná panika nafouknutá do obřích rozměrů, když i obyčejná chřipka má na svědomí více životů, než koronavirus.

Libor Černý, 51 let, Nové Město na Moravě, poradce ministra obrany

Za sebe mohu říci, že se zahraniční návštěvníci a sportovci všeobecně zajímají o své zdraví více, než většina z nás. To, že již přijeli a zůstávají, je jejich vzkaz, že se zde cítí bezpečně a riziko vnímají jako všude jinde - v obchodních centrech, veřejné dopravě, veřejném stravování a veřejných budovách. Děkuji jim za postoj a podporu před šířením paniky.

Hodnotit rozhodnutí někoho, kdo - na rozdíl od nás - nese odpovědnost, by ale bylo nefér. Naopak bychom se měli naučit přijímat různá autoritativní rozhodnutí bez komentářů, a to včetně medií.

Zdeněk Maša, 29 let, Bystřice nad Pernštejnem, rozpočtář

Nejsem velkým biatlonovým fandou, ale chápu, že pro všechny ty, kteří si koupili vstupenky a těšili se na závody, to je velké zklamání. Tratit na tomto způsobu závodů budou nejen organizátoři, ale místní lidé, které živí turistický ruch. Koronavir se Vysočině určitě nevyhne, ale je dost pravděpodobné, že desetitisíce fanoušků z celého světa na jednom místě by situaci v regionu, ale nejenom v něm, mohly výrazně zkomplikovat.

Luboš Smetana, 59 let, Nové Město na Moravě, úředník

Naše vláda je v porovnání s vládami jiných zemí poměrně opatrná. Bez diváků to samozřejmě nebude ono. Nebude tam ta správná atmosféra, na kterou jsou sportovci v Novém Městě zvyklí. Na druhou stranu se do Nového Města na závody vždycky sjíždí velké množství lidí z mnoha zemí, takže riziko tam určitě je. Nedivím se, že k tomu vláda přikročila, ale je mi to líto. Já jsem sportovní fanoušek a atmosféra na biatlonových závodech je vždycky skvělá. Je otázkou, co to udělá se závodníky, když na místě nebudou diváci a nebudou mít podporu z tribun. Ale možná budou klidnější, když na ně diváci nebudou tlačit.