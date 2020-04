Právě dětem se svým dřevěným divadlem rozdává radost a vyvolává úsměv na tváři už hezkých pár let. „Ze dne na den jsem s tím musel skončit. Měl jsme nasmlouvaných spoustu představení, všechna byla zrušena,“ říká Jan Hrubec.

Dřevěné divadlo bylo jeho živobytím, kterého se najednou musel vzdát. Jan Hrubec se ale rozhodl postavit se k neutěšené situaci čelem. „Kamarád má studio, kde točí videa. A tak jsem se s ním domluvil, že natočí i moje představení. Už jsme společně natočili čtyři pohádky. A já je teď nabízím lidem on-line,“ vysvětluje loutkoherec.

Rodiče, kteří chtějí zabavit své ratolesti pohádkou, se na Jana Hrubce mohou prostřednictvím facebooku nebo e-mailu obrátit a on jim pošle odkaz na stránku, kde hrané představení najdou. „Spolu s tím jim posílám i číslo účtu, na který mi mohou nějakou částkou přispět. Vstupné je libovolné. Nemusí to být moc peněz, ale pro mě je to šance, jak tuto dobu přečkat,“ poznamenává Jan Hrubec.