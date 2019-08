„Pochválil nás, že to jde hodně rychle. Přijeli jsme přímo na most Vysočina, kde jsme jej seznámili s průběhem prací,“ nechal se slyšet mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Most, který se na 144. kilometru D1 klene přes údolí řeky Oslavy, je v současné době nejužším místem modernizované dálnice. „U ostatních úseků jsme byli schopni zajistit dopravu v režimu 2+2 jízdní pruhy, ale v případě mostu Vysočina je doprava vedena pouze v režimu 2+1. Je to tím, že více jízdních pruhů není v tuto chvíli šířkově možné,“ vysvětlil Jan Rýdl.

Vedení Ředitelství silnic a dálnic České republiky si je vědomo nutnosti dálnici co nejdříve zprovoznit a zabránit tak dlouhým kolonám, které se u Velkého Meziříčí tvoří.

„Když jsme zadávali zakázku, tak bylo v zadání nejen to, kdo bude nejlevnější, ale také kdo bude nejrychlejší, což se Andreji Babišovi také líbilo. Ptal se nás, jestli by práce nešly ještě nějak urychlit, ale harmonogramy jsou předem dané, nemůžeme to uspěchat na úkor kvality. Ale garantovali jsme, že 8. září bude provoz vrácen do režimu 2+2 jízdní pruhy,“ uvedl Jan Rýdl.