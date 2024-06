Z Vysočiny se do europarlamentu probojovala jen Jana Nagyová z ANO, stále ještě docházející na soudy kvůli kauze Čapí hnízdo. Právě její hnutí na Vysočině obsadilo první příčku s 27,49 procenty, následuje koalice Spolu, která má o pět procent méně. To zhruba odpovídá i celostátnímu hlasování. Zajímavý je však pohled na třetí místo – tedy vlastně třetí až čtvrté. O ta se na Vysočině podělili Motoristé doplnění Přísahou a levicová koalice Stačilo. Oba nově vzniklé subjekty získaly shodně 10,58 procent. V absolutních číslech je to 16 226 hlasů pro Motoristy a o pouhé dva hlasy méně pro Stačilo.

Zhruba stejně jako minule se zadařilo Starostům s necelými osmi procenty, tristní výsledek ale zaznamenali Piráti a SPD doplněná Trikolorou. Okamurova SPD překonala jen těsně pětiprocentní hranici, přičemž minule získala přes osm procent. Ještě hůře jsou na tom Piráti – pokud by se při volbách přihlíželo jen k výsledkům z Vysočiny, vůbec by se do europarlamentu nedostali. Pět procent nepřesáhli, což bije do očí o to více, když přihlédneme k volbám z roku 2019. Tehdy dokázali oslovit přes třináct procent lidí.

Výsledky voleb do EP v Kraji Vysočina: 1. ANO (27,49 %), 2. Spolu (22,45 %), 3. Přísaha a Motoristé (10,58 %), 4. Stačilo! (10,58 %), 5. SPD a Trikolora (5,35 %). Ostatní strany na Vysočině nepřekročily pětiprocentní hranici.

Účast: 38,42 % (tj. 154 415 vydaných obálek z 401 929 možných).

Všechna tato čísla zhruba kopírují ta celostátní. Víceméně napovídají tomu, že lidé už mají plné zuby zelené lobby a různých experimentů, na něž jsou experti právě Piráti, kteří své logo v podobě černé plachty nyní pro jistotu zdobí i duhovými barvami. Lidé ale zároveň už neslyší na protimigrační kampaň, kterou jim horem dolem cpali do hlavy okamurovci.

Vysočina bude mít dalších pět let europoslankyni, Jana Nagyová jde do Bruselu

Otázka ale je, nakolik se tyto výsledky budou zrcadlit v krajských volbách, které nás čekají na podzim. Motoristé a Přísaha už deklarovali, že do nich půjdou opět společně. Těžko ale budou svá dosavadní stěžejní témata nasazovat takto regionálně. Zatím se představili hlavně rétorikou proti evropskému omezování spalovacích motorů, což krajsky moc uchopit nelze. Nepřijdou-li s nějakým vyloženě domácím tématem, lze čekat, že je někteří lidé možná zvolí ze setrvačnosti, ale výsledek už nebude tak vysoký jako nyní.

Totéž platí i o slepenci Stačilo, který se skládá z komunistů, národních socialistů a spojených demokratů. Pokud půjdou do krajských voleb na jedné kandidátce, budou muset přijít s regionálními tématy anebo aspoň vsadit na nějaké silné osobnosti.

Evropské volby otestovaly náladu společnosti: Co vše napověděly výsledky a účast

Z těch zatím mohou čerpat zmínění Piráti. I oni však budou muset nasadit krajská témata. A to ještě vhodně zvolená. Chtějí-li si uchovat zastupitelské lavice, měli by si například rozmyslet prosazování větrných elektráren na Vysočině. Větrníky na zdejších kopcích jsou totiž poměrně konzervativním vysočinským voličům také trnem v oku.