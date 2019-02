Žďársko – Bez antihistaminik a kapesníku ani krok. Jaro s kvetoucími stromy si neužívá, ale spíš protrpí každý osmý člověk. Alespoň to vyplývá ze statistik lékařů.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pylové alergie trápí až dvacet procent obyvatel žďárského okresu. Údaj kopíruje republiková čísla.„Od dubna do června nosím po kapsách spreje a na procházky přírodou můžu rovnou zapomenout,“ prohlásil Petr Koutný ze Žďáru, jeden z mnoha lidí postižených přecitlivělostí na pyly.„Teď pacientům dělají největší problémy rozkvetlé břízy. Mohou se sice ještě vyskytovat i zkřížené reakce s pyly lísky, olše, habru nebo buku, ale ty už jsou většinou odkvetlé,“ uvedla žďárská alergoložka Amadea Holotíková.

Začíná kvést dub

Po prvních jarních pylech se v květnu objeví další alergeny. „Už nyní začíná kvést dub, to je silný alergen, který následují pampelišky, černý bez a kopřivy,“ vypočítala Holotíková. Nemalé procento pacientů trpí i po setkání s klasickým pylem travin.

Pacientů s alergiemi obecně v ordinací přibývá. „Což je dáno kombinací genetických dispozicí a zhoršujícím se životním prostředím,“ řekla žďárská alergoložka Holotíková.

Noví pacienti, kteří každým rokem plní ordinace specialistů, trpí rýmou, záněty spojivek a dalšími problémy, které jim ztěžují běžný život. Daleko horší ale je skutečnost, že neléčená alergie může být příčinou vzniku a rozvoje závažných astmatických potíží. A nedá se čekat, že problémy časem odezní samy. Spíše se stává, že člověk začne být nejdříve alergický třeba na pyl jednoho stromu či trávy, ale postupně se na to nabalí přecitlivělost na další pyly a jeho problémy se zhoršují.

„Před zahájením léčby je nutné provést kožní či krevní testy a podle výsledků se pozná, co postiženému vadí. Léčba se řídí podle výsledků vyšetření, ale hlavně podle aktuálních potíží, kterými pacient trpí. Alergické reakce jsou tlumeny medikamenty, očními či nosními kapkami a spreji. Dlouhodobou léčbu u určitých pacientů představuje specifická imunoterapie,“ vysvětlila Amadea Holotíková.

Alergikovi jsou pomocí kapek či injekcí aplikovány vakcíny obsahující alergen, na který je přecitlivělý. Cílem terapie, která obvykle trvá tři až pět let, je postupné snížení této přecitlivělosti.

Alergie se nejčastěji projevují u malých dětí, mládeže a mladých lidí do třiceti let věku, ale není to vždy pravidlem. „Tatínek se na důchod z centra města přestěhoval do domku se zahradou. Musel se ale po dvou letech vrátit. Vadily mu pyly snad ze všeho, co na zahradě kvetlo a pak se u něj objevila i alergie na chlupy králíků, které choval,“ uvedla Pavla Mazourová ze Žďáru nad Sázavou.

„Taková situace není úplně výjimečná. Vyšší věk nezaručuje imunitu vůči alergenům a přecitlivělost, ať už na pyly rostlin, srst zvířat, prach, potraviny či cokoliv jiného, může propuknout naplno i u staršího člověka,“ dodala Amadea Holotíková.

------------

Záchvat kýchání mohl způsobit nehodu

Na pylovou alergii málem doplatil třiatřicetiletý František z Nového Města na Moravě. Na jaře už několik let trpěl rýmou, kýchal, otékaly mu oči, ale návštěvu v alergologické ordinaci stále odkládal. Říkal, že to nic není a že nebude běhat k doktorovi s každou maličkostí. „Na co přesně jsem alergický, nevím, ale je to něco, co kvete hned na jaře a moje problémy trvaly tak dva, maximálně tři týdny, déle ne,“ popsal František. „Vždycky jsem to nějak překlepal, v květnu už byl klid, maximálně jsem si vzal nějaké antihistaminikum, máme je doma, protože syn je alergický na zvířecí srst,“ dodal.



Situace se ovšem vyhrotila poté, co ho při jízdě autem po dálnici D1 u Velkého Meziříčí přepadl nečekaný a velmi silný záchvat kýchání. „Asi se dovnitř dostal větrákem pyl, který mi vadí. Manželka mi nestačila podávat kapesníky a na dálnici plné aut a ve více než stokilometrové rychlosti jsem dost dobře nemohl zastavit. A nejbližší sjezd byl až za nějakých pět kilometrů. Měl jsem strach, abych zvládl volant, protože jsem stále kýchal, slzely mi oči, z nosu mi teklo a neviděl jsem pořádně na silnici,“ popsal František nepříjemný zážitek. Po pár nekonečných minutách se mu podařilo z dálnice sjet, zastavit a počkat, až alergický záchvat odezní. „Byl jsem naštvaný sám na sebe, protože jsem mohl něco udělat nejenom sobě, ale i dalším lidem kolem. To, co mi vadí, už asi odkvetlo, takže teď jsem v pořádku, ale na tu alergologii jsem se radši objednal,“ dodal František.