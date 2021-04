Učinit Vysočinu čistou se vydá letos více než 12 tisíc lidí. „Hlásí se skupiny i jednotlivci. Ale musí se smířit s omezením, které vyplývá z epidemie koronaviru. To dřív nebylo,“ vysvětlil za organizátory Petr Holý z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina.

Jak dodal, dřív se účastnilo sběru vždycky více než 20 tisíc lidí. Letos je zájem mnohem menší. „Kvůli covidu jsme museli loňský ročník zrušit. Letos jsme se na to připravili a jsme rádi, že i přes složitou situaci zájem o akci trvá a že to účastníci nevzdali,“ poznamenal.

Nevzdali to třeba obyvatelé obce Jeřišno na Havlíčkobrodsku. „Každý rok se akce účastní tak dvacet lidí.. Uklízíme kolem silnic v katastru obce. Půjdeme do toho i letos, i přes ta omezení,“ oznámila starostka Dagmar Vaňková. Uklízet Vysočinu se 17. dubna vydají i členové občanského sdružení Lipka Polná.

Infoblok Akce Čistá Vysočina



• Úklid v termínu 12.–25. 4. 2021.



• Účastníci dostanou zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad).



• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle silnic.



• Svoz odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.



• V případě úklidu přímo v obcích a městech dostanou sběrači pouze pytle a musí si zajistit odvoz odpadků po dohodě s vlastníkem pozemku.



• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

Do úklidu Vysočiny se pustí i obec Bransouze na Třebíčsku. "Domluvíme se, které úseky je u nás potřeba uklidit. Necháme dobrovolníky aby si vybrali kdy a který úsek vyčistí, abychom se neshlukovali," vysvětlil starosta obce Jan Boček. Do úklidu Vysočiny se zapojí i jihlavská firma Bosch Diesel, desátého dubna uklidí lokalitu Pávov a na Dolech.

Ti, co vyjdou do terénu ale podle Holého musejí dodržet přísná opatření, Mít respirátor a udržovat odstup. Pro sběrače vydali organizátoři pokyny, jak se chovat. Ve srovnání s minulými léty přibyla i rada, co dělat, když mezi odpady najdou použitou roušku nebo respirátor. „Bohužel takového nebezpečného odpadu je pořád víc. Sběrač dá roušku do sáčku, nejlépe do dvou. Sáček zaváže a teprve pak ho smí dát do černého pytle mezi odpad,“ popsal celý proces Petr Holý.

Balíčky s pomůckami pro sběrače jsou už připraveny. „Účastníky vyzveme emailem, aby jen oznámili datum sběru. Úklid Vysočiny je letos od 12. do 25. dubna,“ informovala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana. Kvůli epidemii je však nutné sledovat vládní nařízení a řídit se podle nich.

Podle Hajnové se akce Čistá Vysočina uskuteční v celém kraji a stejně jako v dřív se na sběru odpadků podílí obce, neziskové organizace, školy, firmy ale i jednotlivci. „Pro sběrače připravil Kraj Vysočina jako vždy pytle na odpadky a rukavice. Pro malé školáky máme kvůli bezpečnosti reflexní vesty,“ upřesnila Hajnová.

Každý dobrovolník si na mapě kraje vybírá úsek silnice, který vyčistí. „Sebrané odpadky z úseků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce odveze Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a zajistí likvidaci. U ostatních úseků si musí odvoz a uložení vyřešit sběrači s vlastníkem pozemku, třeba obcí,“ dodala Hajnová.

Pomoc dobrovolníků si cení hlavně Krajská správa a údržba silnic. „Úklid kolem krajských silnic nás ročně přijde na více než milión,“ poznamenal ředitel Radovan Necid. Od roku 2016 se akce účastnilo pokaždé přes 22 tisíc dobrovolníků. Posbírají každý rok až 100 tun odpadků.