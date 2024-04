Zvíře se na asi dvaašedesátiletou ženu vrhlo a začalo ji kousat. „Babička v útulku pracuje už delší dobu. V úterý přišla do práce a byla napadena agresivním psem, kterého tam měli přivézt městští strážníci , protože napadal někde někoho jiného. Pes byl tak agresivní, že se babička nemohla nijak bránit. Všude byla krev a bylo to strašné. Babička byla v bezvědomí a museli ji odvézt do nemocnice v Brně, kde jí amputovali nohu. Ztratila hodně krve, dostala infekci a nyní bojuje o život,“ popsala Deníku vnučka napadené ženy Žaneta Šmaťová ze Žďáru nad Sázavou.

Podle ní neměli pracovníci útulku takového psa nechat běhat volně po areálu. „Nechápeme, jak je možné, že takový pes nebyl zavřený v kotci. Co kdyby tam přišly děti?“, ptá se Šmaťová. Ta se svěřila, že jim lékaři řekli, že je babička ve vážném stavu.

Pracovníci útulku se nechtějí ke krvavému incidentu vyjadřovat. Údajně to mají zakázáno od policie. „Rád bych se k tomu vyjádřil, ale v tuto chvíli to nejde, vyšetřuje to policie. Navíc kolují různé fámy. Pes tu volně nepobíhal, ale nechci to komentovat. O zvířeti ani jeho agresivitě jsme neměli žádné informace,“ řekl Deníku Milan Janáček z útulku.

Provozovatelka Hana Janáčková se k případu vyjadřovat nechtěla. Později upřesnila, že pes byl zavřený v kanceláři, na což podle ní upozorňovala cedule na dveřích.„Pacientka leží v kritické stavu na oddělení Karim, což je klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ informovala mluvčí brněnské nemocnice Pavlína Hořicová.

Závažným případem se zabývá policie. „Okolnosti, za kterých v útulku k napadení ze strany psa došlo, jsou předmětem policejního prověřování a v tuto chvíli není možné sdělit žádné bližší informace. Pes je stále umístěný v útulku a řeší se jeho další osud," uvedla k případu krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Psa podle Čírtkové přivezli do útulku městští strážníci v pondělí. Jeho majitele totiž museli policisté převézt na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Při napadení psem byla podle mluvčí přítomna další osoba, která okamžitě kontaktovala tísňovou linku a poté také linku 158.

„Hlídka z obvodního oddělení ve Žďáru nad Sázavou byla na místě události do pěti minut. Policisté okamžitě zasáhli a podařilo se jim psa od ženy odtrhnout, a tím zabránili dalšímu útoku. Policisté poté vážně zraněné ženě až do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytovali neodkladnou první pomoc,“ dodala Čírtková.

