Advent ve Žďáře: rozsvícení vánočního stromu i ohňostroj. Trhy budou tradiční

O adventu se mají lidé ve Žďáře opravdu na co těšit. Sedmadvacátého listopadu na náměstí rozsvítí vánoční strom. „Akci jsme nazvali přivítání adventu. Je to zároveň odstartování vánočních trhů na náměstí. Ty začnou 27.11. a trvat budou do třiadvacátého prosince,“ sdělila mluvčí Žďáru nad Sázavou Blanka Sobolová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň