Ačkoliv se sportovní hala teprve staví, město už zvažuje možnosti jejího provozu

Nové Město na Moravě /FOTOGALERIE/ – Sportovní hala, která vzniká v Novém Městě na Moravě, doslova roste před očima. „Pilíře jsou už venku ze země a skelet stojí. Neměla by nás už čekat žádná nevítaná překvapení. Zatím jde všechno podle plánu a hotovo by mělo být do léta příštího roku,“ pochválil stavební činnost novoměstský starosta Michal Šmarda.

Přestože si sportovci budou muset na tréninky v nové hale ještě nějakou chvíli počkat, na radnici už se zamýšlejí nad formou provozování vznikajícího sportovního zařízení. „Uvažujeme zatím o dvou variantách řešení. Buď budou sportovní halu provozovat Novoměstské služby, tak jako se starají o Městské lázně, nebo na její provozování a údržbu vznikne v rámci úřadu nová organizační složka," prozradil jednotlivé návrhy Michal Šmarda. Úvahy nad provozováním nové sportovní haly se ale dostávají i do širších souvislostí. „Spolu se sportovní halou bychom se rádi koncepčně starali také o další městská sportoviště. V tuto chvíli má každou část na starosti někdo jiný. Takže například údržba singletracků vyžaduje spolupráci se Sportovním klubem. Rádi bychom to všechno sjednotili," vysvětlil prozatímní plány radnice Michal Šmarda.

Autor: Helena Zelená Křížová