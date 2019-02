Nové Město na Moravě – Vzpomínání a odhalování novinek patřila sobota v budově gymnázia v Novém Městě na Moravě. Jeho branami totiž prošli první studenti právě před 120 lety a den otevřených dveří s bohatým programem si nenechali ujít mladší ani starší absolventi.

Za těch deset let, co jsem tu nebyla, se škola v lecčems změnila. Hodně k dobrému. Nejvíce se mi líbí laboratoř biologie, ta je teď nádherná, hodně prokoukla a pro studenty, myslím, je to velký přínos. Je vidět, že se tu dělá hodně pro to, aby žáci měli co nejvíce prostředků, jak se efektivně vzdělávat, a je to strašně dobře," pověděla Eva Krčálová, která v roce 2004 coby Eva Lovíšková maturovala z biologie, chemie, češtiny a angličtiny.

„Na gympl vzpomínám opravdu ráda, zažila jsem tu skutečně nádherné roky, skvělý učitelský sbor, a musím říct, že to, co jsem se tady naučila, mi hodně pomohlo na vysoké škole a hlavně později v pracovním životě," dodala lékařka na oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Návštěvníci se zastavovali nejen u nástěnek s historií a snímky významných abiturientů, ale zaujala je třeba 3D tiskárna, fyzikální pokusy, pohled do mikroskopu či malování obrázků na památku. V jedné z učeben se proháněl i robot.

„V hodinách informatiky mohou žáci sestavovat programovatelné stroje, jež pracují na základě toho, jak je ovládáme my nebo jak je ovládají senzory, které jsou k dispozici. Na tomto robotu máme senzory měřící vzdálenost od překážky, dále infračervený senzor a barevný senzor," uváděl diváky do problematiky Jan Rosecký.

V praktické ukázce pak robot na kolečkách doslova pronásledoval koulející se míč, tedy zdroj infračerveného záření. „Dá se toho využít třeba na mezinárodních turnajích, kde roboti hrají fotbal," vysvětlil učitel fyziky a informatiky.

Některé příchozí stihl osobně pozdravit i ředitel gymnázia Jiří Maděra. „Asi před dvěma hodinami si mě spletli s mým otcem. Absolventi, kteří maturovali před jednašedesáti lety, mi říkali, že jsem je učil jeden rok na tělocvik. Asi vypadám zchátrale, ale to se nedá nic dělat," smál se Maděra.

Celé oslavy výročí zahájilo v pátek odhalení pamětní desky sourozencům Křičkovým na budově Maršovské rychty. Petr Křička patřil k prvním abiturientům novoměstské střední školy. Odpoledne zaplnila třeba slavnostní akademie, exhibiční závod na kolečkových lyžích či společenský večer v kulturním domě.