Vysočina - Vzali se na Štěpána v roce 1952 a o uplynulém víkendu si Jiřina a Ladislav Šimkovi svůj velký den připomněli na radnici v Polné znovu.

Manželé Ladislav a Jiřina Šimkovi | Foto: Deník/Jana Kodysová

Vánoční shon tak na chvíli vystřídala oslava diamantové svatby, u které nechyběla početná rodina.

„Byla jsem více nervozní, než při naší první svatbě. Tehdy jsme byli mladí a tolik jsme to neřešili," uvedla své pocity z obnovení manželského slibu Jiřina Šimková. Oba pocházejí z nedalekého Hrbova u Polné a poznali se před více než šedesáti lety na zábavě. V roce 1952 se pak krátce po Vánocích vzali i proto, že byl Ladislav zrovna na vojně, když Jiřina zjistila, že je těhotná.

„Těsně před tím, než manžel tehdy v září nastoupil na vojnu, jsem zjistila, že jsem těhotná. Proto, když přijel na Vánoce domů, tak jsme se vzali," popsala Šimková. Svatbu měli doma u rodičů a prý vzali přípravy na Vánoce a svatbu jedním tahem. Jenom se napeklo více cukroví a svatba byla připravena.

Trpělivost a porozumnění

A jaký má Jiřina Šimková recept na spokojený manželský život? „Trpělivost, porozumnění a hlavně se máme pořád rádi. Řekla bych, že dokonce čím dál více," prozradila usměvavá a energická žena. Mladým párům by se ovšem neodvážila radit. „Mladým nemá cenu radit, žijí si svůj život," dodala Šimková.

Se svým mužem se paní Jiřina těší ze dvou dětí, pěti vnoučat a devíti pravnoučat. Syn Ladislav prozradil, že celá rodina drží pohromadě a pravidelně se schází u něj na zahradě. Bydlí totiž s rodiči v těsném sousedství. „Při narozeninách, svátcích a oslavách se celá rodina scházíme u nás na zahradě. Držíme hodně spolu," potvrdil syn Ladislav Šimek.

Starosta Polné Jindřich Skočdopole o uplynulé sobotě vedl hned tři diamantové svatby párů, které se brali kolem Vánoc. Kromě Šimkových si své ano podruhé řekli manželé Andělovi a Drápelovi. „Je to rarita, za čtrnáct let, co jsem starostou, toto nepamatuji," sdělil starosta Skočdopole, který na adresu manželů Šimkových podotkl, že je celý život zná jako poctivý a skromný pár.

