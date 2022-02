Nadšené byly hlavně děti. „Vážně jsme si dnešní odpoledne užili. Dětem se to moc líbilo. Uvnitř byly na stolku letáčky s nabídkou stát se městským strážníkem. Musela jsem je dětem vzít, tak moc byly nadšené. Ani jim nevadilo, že jsou ještě příliš malé,“ smála se Petra Dostálová, která na akci dorazila s dětmi až z vesničky nedaleko Žďáru nad Sázavou. „Jezdíme každý víkend někam na výlet. Tenhle to padlo na Velké Meziříčí a zrovna tady byla tak skvělá akce. Vyšlo nám to krásně,“ dodala Dostálová.

Centrum Kopretina na Žďársku otevírá své brány nově i veřejnosti