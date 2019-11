Oslaví 30 let svobody. Ve Velkém Meziříčí vysadí u křižovatky tři stromy

Velké Meziříčí – U příležitosti oslav třiceti let svobody vysadí v neděli ve Velkém Meziříčí tři stromy, a to na okružní křižovatce při východním vjezdu do města.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Karel Moštěk