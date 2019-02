Jihlavsko -Na Jihlavsku se velké investice do silnic nechystají. Opraví se jen to nejnutnější.

Křižovatka ve tvaru písmene Y ve směru z Jihlavy na Pelhřimov se už brzy má stát minulostí, bude kruhová. | Foto: DENÍK/ Jana Kodysová

Jihlavsko se v tomto roce nedočká žádné významné investiční akce do silničních komunikací. Alespoň Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s nimi v rozpočtu na letošní rok nepočítá. „Vzhledem k investicím a opravám v posledních letech je, kromě několika úseků mezi Telčí a křižovatkou Kasárna, stav silnic první třídy na Jihlavsku relativně přijatelný,“ uvedla Nina Ledvinová z ŘSD.

Na Jihlavsku se tedy pouze opraví a zrekonstruuje to nejnutnější. V plánu je pokračování rekonstrukce v Telči, dojde k rekontrukci mostu v Dlouhé Brtnici a opraví se také silnice z Telče do Krahulčí.

Podobně je na tom také Kraj Vysočina, který na Jihlavsku zainvestuje do kilometrového průtahu Stonařovem a do opravy mostu v Cerekvičce. Na ostatních úsecích silnic druhé a třetí třídy půjde spíše o nutnou údržbu. Opraví se tak například dvoukilometrový úsek mezi Stájí a Arnolcem, upraví se odvodnění silnice v Salavicích, kde dochází při deštích k zaplavování okolních pozemků, a rekonstrukce se dočká asi pětikilometrový úsek z Batelova do Rácova.

Nový povrch i s novými chodníky dostane také Havlíčkova ulice v Třešti ve směru na Batelov.„Už je to místy dost vymleté, když sjíždíme od garáže, je to o utržení podvozku,“ podotkl muž, který v ulici bydlí. K této investici se připojí i město Třešť, které pomůže vybudovat nové vjezdy a obrubníky. Ty pomohou zabránit stékání vody na cizí pozemky.

Krajské město Jihlava bude podle slov Martina Málka, mluvčího Služeb města Jihlavy, které mají na starosti údržbu místních komunikací, také jenom opravovat místa, která nesnesou další odklad.

„Chceme pokračovat druhou etapou v opravách mostu na Pávově nad přivaděčem k dálnici D1. Náklady se pohybují kolem sedmi milionů korun,“ uvedl k akci Málek.

Další investice do dopravy budou možné ještě díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod. Tyto akce ovšem musí schválit rada kraje. Ta schválila zatím pokračování v dalších úsecích mezi Jihlavou a Pelhřimovem. V rámci této akce by měla být provedena také rozsáhlá rekonstrukce křižovatky ve směru na Kostelec. O tom, zda se do této akce kraj pustí, rozhodne rada v dubnu. „Rada kraje schválila předložení žádosti o podporu projektu, jejíž součástí bude i kostelecká křižovatka,“ upřesnil Radek Handa z odboru dopravy Kraje Vysočina. Křižovatka ve tvaru písmene Y se stává místem častých dopravních nehod. Návrh na její přebudování počítá se stavbou okružní křižovatky. Chystanou změnu proto vítají také řidiči. „Tohle místo potřebuje úpravu jako sůl. Nebezpečné je to v případě, když jedu od Kostelce, musím se otáčet, zda něco nejede od Pelhřimova, protože to ve zpětném zrcátku nevidím, a ještě hlídat auto, které jede přede mnou, abych do něj nenarazil. Takových případů už tady bylo několik,“ popisuje poměrně časté situace profesionální řidič Jakub Bína.

Jihlavsko čeká v tomto roce ještě jedno výrazné omezení. A to především pro ty, kteří cestují mezi Jihlavou a Prahou. Na jaře má začít modernizace dálnice D1 a její součástí je také asi desetikilometrový úsek mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou.