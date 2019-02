Jihlava -Ministerstvo práce a sociálních věcí chce do tří let pozavírat všechny „kojeňáky“.

Kojeneckému ústavu v Jihlavě hrozí do roku 2013 zavření. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce totiž veškeré kojenecké ústavy v Česku postupně pozavírat. Toto rozhodnutí se ředitelce Dětského centra Jihlava nelíbí.

„Co jsem v oboru, to je asi osm let, se tato problematika řeší. Lídři Evropské unie kojenecké ústavy nemají. Zřejmě svoji pozici neobhájíme, ale to je věc politická. Ústav nikdy nenahradí rodinu. Pokud ale dítě v rodině strádá a je týráno, tady se jim poskytuje odborná péče, kterou potřebují,“ vyjádřila se ředitelka Dětského centra Jihlava Ivana Ryglová.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) připomněl, že od kojeneckých ústavů ustupují všechny postkomunistické země. Podle ředitelky má však veřejnost o kojeneckých ústavech zcestné představy. „Myslí si, že tady děti čtyřiadvacet hodin denně leží v železných postelích, koukají do stropu a pláčou hlady. S dětmi se tady ale opravdu dělá mravenčí práce,“ dodala Ryglová. Kam tedy tyto děti půjdou? Ministerstvo mimo jiné navrhuje i profesionální pěstounské rodiny. „Nezbytným předpokladem pro možnost postupného omezování institucionální péče je vytvoření alternativ, které zabezpečí vývoj dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí. Jde o vytvoření spektra terénních a ambulantních služeb pro podporu rodin a náhradní rodinné péče,“ řekl Drábek.

Profesionální pěstounské rodiny však podle Ryglové nejsou řešením. Motivací pro náhradní rodiče budou pouze peníze, za děti by tyto rodiny totiž dostávaly pravidelný příjem. „Profesionální rodiče se rekrutují z nezaměstnaných. Motiv bude vždy finanční, až potom je dítě. Pěstouni však stojí o bezproblémové děti. My tady ale máme děti, o které se rodiče nechtějí starat, protože mají závažné problémy,“ připomněla ředitelka jihlavského dětské centra.

Proti zrušení jihlavského kojeneckého ústavu je také jeho vrchní sestra Hana Bachmanová. „Je tu spousta dětí, které jsou týrané, odložené, nechtěné, ale jsou připraveny pro adopci. Nedovedu si představit, kam by šly. U nás se děti špatně nemají, když se dostanou z rodin k nám, tak je vidět, že jdou dopředu, rozhodně nejsou zanedbané,“ upozornila Bachmanová.