Žďár nad Sázavou - Žďárští bezdomovci se znovu začali stahovat do sklepů bytových domů. Podle městských policistů za to může zhoršující se počasí. „Oproti létu počet těchto případů vzrostl. Venku už bývá zase chladno a bezdomovci se před nízkými teplotami ukrývají právě ve sklepích,“ řekl šéf městských strážníků Martin Kunc.

O nepořádku, který po nich zůstává, vědí své i obyvatelé Domu s pečovatelskou službou na Libušíně. „Dvakrát nebo třikrát nám tam letos už bezdomovci přespali. Ve sklepích po nich zůstaly dokonce nějaké věci,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou Eva Štěpničková.



Zavírejte dveře!



Podle ní se tam pobudové zřejmě dostali poté, co někdo zapomněl zavřít dveře. A právě toho bezdomovci podle Martina Kunce nejčastěji zneužívají.

„Lidé by si na to měli dávat pozor. Vždy když vychází nebo vchází do svého domu, měli by si zkontrolovat, zda za sebou opravdu zavřeli,“ poradil strážník.



Kvůli problémům s pobudy jezdí nyní policisté do Domu s pečovatelskou službou na kontroly. „Navíc, jsme na dveřích ve sklepě vyměnili obyčejné kliky za fabky, tak snad budeme mít už klid,“ dodala Eva Štěpničková.



Jak tvrdí šéf městských strážníků, problémy s bezdomovci nebývají pouze na Libušíně. „Nejvíce případů řešíme na Stalingradě,“ podotkl Martin Kunc.

Kromě toho, že pobudové mohou ze sklepa něco ukrást nebo tam po sobě zanechat velký nepořádek, bývají i velkým rizikem pro vznik požárů. „Při kouření mohou například usnout nebo cigaretu špatně uhasit a tím způsobí nemalý problém,“ doplnil strážník.



Bezdomovci se však brání. „Zimu někde přečkat musíme. Přece nezůstanu venku, vždyť bych zmrznul. Víte, co to je, spát jen ve svetru na lavičce, když je jeden stupeň nad nulou?! A co až přijdou mrazy. Hele, já jsem nikdy ve sklepě nic nevzal. Vždycky tam jen přespím a ráno si jdu zase po svých. Jo a požár, ten přece může způsobit kde kdo, nejen bezdomovci,“ řekl svůj názor Tonda, který je bez domova už tři roky a do Žďáru jezdí načerno vlakem za svými kamarády z Třebíče.

Věk žďárských bezdomovců se snižuje

Na pětadvacet bezdomovců žije v současné době na území okresního města. Dvě třetiny z nich bydlí v azylovém domě, zbytek žije na ulici. Podle kurátora Jaromíra Pospíchala nejsou bez střechy nad hlavou proto, že by v pro ně určeném domě nebylo místo. „Někteří jedinci ale prostě nejsou schopni dodržovat základní pravidla azylového domu. Jedním z nich je například to, že tam člověk nesmí přijít s více než 0,4 promile alkoholu v krvi,“ vysvětlil kurátor s tím, že lidé, jež tam dochází opilý nebo pod vlivem návykových látek pak bývají agresivní.



Ze zhruba pětadvaceti pobudů, kteří ve Žďáře v současné době pobývají, jsou pouze dvě ženy.



Všem bezdomovcům, jež v okresním městě žijí je v průměru kolem pětatřiceti let. „Jejich věk se ale začíná snižovat. Je to dáno tím, že více mladých lidí nerespektuje autority nebo se stává závislých na návykových látkách,“ doplnil kurátor Jaromír Pospíchal.



Polovina bezdomovců pochází přímo ze Žďáru a okolí. „Přebývají tu ale také lidé z Bystřicka či Novoměstka,“ podotkl kurátor s tím, že pobudové se v okresním městě mění ze dne na den. „Jejich počet vždy ale zůstává přibližně stejný,“ dodal.