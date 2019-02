Bystřice nad Pernštejnem – Dlouholetá snaha o novelu loterijního zákona by se letos mohla posunout o něco dál. Podle bystřického poslance Josefa Novotného (VV), dlouholetého bojovníka proti hazardu, je pracovní termín, do kterého by měly být skutečně účinné změny v zákoně připraveny, 1. červenec.

Josef Novotný | Foto: archiv

Který z původních tří návrhů, tedy vládního, sociálních demokratů a hlavního města Prahy, se jeví jako nejpoužitelnější?

Po jednání rozpočtového výboru zůstal jeden. Nositelem změn a úprav bude vládní návrh, avšak budou do něj zapracovány i požadavky z dalších dvou. Nemluvíme o nějakém politickém zákonu, měli by se na něm podílet všichni. Zatím však probíhají jednání, takže nyní je předčasné o tom hovořit.



Jistý posun je už ale zřejmý…

Věc se skutečně posunula k tomu, aby obce mohly videoterminály regulovat a když by se rozhodly je ze svého území vymýtit, měly by podporu státu. Částečný úspěch je také jednotné zdanění hazardu formou odvodu na veřejně prospěšné účely.



Nepředpokládáte tedy, že by byl hazard zakázán plošně?

Ne, to nepředpokládám a ani to nepožaduji, jak se mi snažil šéf rozpočtového výboru Pavel Suchánek přisoudit. Města a obce ale musejí mít možnost rozhodovat, zda si herní přístroje, ať už jsou jakékoliv, na své území pustí. A v tom mám plnou podporu našeho klubu.



Termín „jakékoliv přístroje“ je rovněž problematický…

Samozřejmě, protože videoterminály jsou nebezpečnější než klasické automaty, a navíc se k nám derou ještě horší formy hazardních her. Proto se pokusíme prosadit zrušení výjimek, aby už nebylo možné povolovat jiné, v zákoně nevyjmenované hry. Třeba hraní po telefonu, anebo systém tabletu, který používají studenti pod lavicí.



Myslíte si, že by měly být smlouvy provozovatelů výherních přístrojů zrušeny, kdyby se je ve městě rozhodli zakázat?

O tom byla vedena diskuze i orientační hlasování, nakonec se jevil jako nejvhodnější termín jeden rok. Přesun přístroje z města A do města B bych neviděl jako maření investic, zejména, pokud se jedná o koncovou stanici. Navíc, všude určitě hazard plošně nezruší, někde na tom budou mít zájem profitovat.



Co dál?

Urychleně zpracovat komplexní úpravu návrhu s tím, že se ze třech původních vezme to, co navrhovatelé požadují. Třeba i požadavek státu vrátit poker do kasin a zdanit jej jako masové hry. Musí být vymezena reklama hazardu a jeho zdanění.



Existuje nějaký termín?

Pracovní termín, aby mohla být novela přijata, je 1. červenec. Na rozpočtovém výboru jsme si stanovili termín dokončení úprav do konce března.