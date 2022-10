Zelenského poradce Kyrylo Tymošenko pak večer sdílel bez komentáře video, na němž již ukrajinští vojáci oznamují osvobození Lymanu. Na konci videozáznamu vojáci shazují ruské vlajky ze střechy místní administrativní budovy a vztyčují místo nich ukrajinskou. Informace o osvobození ale Kyjev ještě oficiálně nepotvrdil.

Ukrajinská média předtím ukázala záběry ukrajinských vojáků vztyčujících ukrajinskou vlajku u vjezdu do Lymanu. „Prvního října jsme rozvinuli naši státní vlajku a vztyčujeme ji na našem území. Lyman bude ukrajinský,“ říkají vojáci na videozáznamu.

Moskva potvrdila stahování ruských vojáků z Lymanu jen den poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal smlouvu o připojení regionu, kde Lyman leží, a dalších ukrajinských území k Rusku. Vůdce ruské autonomní Čečenské republiky Ramzan Kadyrov na zprávu o ústupu z Lymanu zareagoval příspěvkem na sociálních sítích, ve kterém z tohoto vývoje obvinil velitele ruského Centrálního vojenského okruhu Alexandra Lapina, a vyzval k použití taktické jaderné zbraně s nižší účinností na "příhraničních územích", tedy v regionu, který Rusko nově považuje za součást svého území.

V Lymanu mohly podle dřívějších vyjádření ukrajinských představitelů v ukrajinském obklíčení uváznout tisíce ruských vojáků. Obklíčení více než 5000 ruských vojáků ohlásil podle dnešních dopoledních zpráv ukrajinských médií gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Ruští vojáci podle Hajdaje prosili o svolení stáhnout se, ale ruské velení to odmítlo. „Někteří se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila,“ sdělil o obklíčených Rusech mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj.

„Jsme v obklíčení. Prostě volám, abych se rozloučil,“ říká nejmenovaný ruský voják své ženě v odposlechnutém telefonátu, jehož nahrávku zveřejnila ukrajinská rozvědka.

Obklíčení ruských vojáků ale zřejmě nebylo úplné, poněvadž ukrajinské velení neohlásilo dobytí obce Torske, o kterou se podle zpráv z obou stran ještě bojuje, poznamenala stanice BBC.

Ztráta Lymanu podle agentury Reuters znamená výrazný problém pro Kreml a jeho plány ovládnout celý průmyslový region Donbas. Rusko město využívalo jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti. Ruské síly se podle Reuters potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších dílčích porážek na Ukrajině.

Server Meduza předpověděl, že ztráta Lymanu by pro Rusko znamenala ohrožení jeho pozic v sousední Luhanské oblasti. Na tento úsek bude muset ruské velení přesunout silné zálohy, které nejspíše chtělo využít na jihu Ukrajiny. Pokud by Moskva takový přesun neučinila, mohla by ztratit značnou část Luhanské oblasti, soudí server Meduza.

Při ruské palbě na kolonu aut s evakuovanými civilisty na severovýchodě Ukrajiny zemřelo 24 lidí včetně 13 dětí, informovala dnes agentura Unian s odvoláním na gubernátora Charkovské oblasti Oleha Syněhubova. Zabití civilisté se údajně snažili uniknout do bezpečí před ruským ostřelováním míst, která nedávno osvobodila ukrajinská armáda. Syněhubov původně informoval o nejméně 20 mrtvých při tomto útoku.

„Dvacet čtyři lidí, mezi nimi těhotná žena a třináct dětí. To je hrůzný výsledek ruského ostřelování kolony se sedmi automobily mezi vesnicemi Kurylivka a Piščane v Kupjanském okrese,“ sdělil Syněhubov.

Útok se odehrál už 25. září v takzvané šedé zóně, tedy mezi územím okupovaným Ruskem a oblastí kontrolovanou Ukrajinou. Média o něm ale informovala až dnes.