Společnosti se daří. Může za to jak navyšování prodejů do rakouských hotelů či gastronomie, tak i vývoz. Jen v loňském roce vzrostl obrat Teekanne o 5,2 procenta na 151 milionů eur. Tržby v maloobchodě však – oproti roku předtím – mírně poklesly. Ročně sklady salzburgské firmy opustí na miliardu čajových sáčků.

Množství z nich poputuje také do kuchyně k Hannah Weiß, mladé matky dvou dětí z Dolního Rakouska. „Zatímco my s mužem preferujeme přírodní z řady Naturtee, děti mají raději čaje ovocné,“ zmínila žena.

Již nyní se pomalu se smiřuje s tím, že si za jedno balení čajů nejspíš brzy připlatí. Přesně před týdnem totiž rakouskými medii proletěla zpráva, že se Teekanne potýká s velkými těžkostmi. Kromě stoupajících nákladů na balení a přepravu jejímu šéfovi Thomasi Göbelovi působí starosti především chybějící suroviny.

Největší potíž je s nedostatkem šípku, který je součástí většiny produkovaných ovocných čajů. Důvodem je výpadek ve sklizni. A to až z osmdesáti procent. „Šípek se sváží především z Chile, kde ve vysokých nadmořských výškách And panují pro jeho růst ideální klimatické podmínky,“ zdůvodnil pro Salzburger Nachrichten Göbel.

Ač to zní s podivem, také ve sklizni šípku sehrála zásadní roli pandemie Covid-19. „Kvůli lockdownům a karanténním opatřením nemohlo jít mnoho sběračů, kteří jsou využíváni ke sklizni divoce rostoucích šípků, vůbec nebo až pozdě do práce,“ pokračoval Göbel s tím, že i to je jeden z důvodů enormního nárůstu cen.

Rakušané se podle šéfa společnosti naučili ve velkém kupovat také novinku, což jsou vysoce kvalitní produktové řady jako je Namas. „Jde o silné bylinné a kořeněné čajové směsi v ájurvédském stylu,“ přiblížil Göbel pro Salzburger Nachrichten.

V kurzu jsou také čaje pocházející z biologického zemědělství. Jedenáct ze čtrnácti nových produktových řad Teekanne uvedených v minulé sezoně na trh bylo plně ekologických. Organický podíl tak v současnosti tvoří více jak čtyřicet procent.

Češi to pocítí nejvíc

Za zmínku podle Salzburger Nachrichten jistě stojí, že ze čtrnácti zemí, do kterých salzburgská společnost vyváží, je hned ve dvou na trhu zcela dominantní. A to v České republice a na Slovensku. Druhou nejprodávanějších značkou čajů je pak v Maďarsku.

Teekanne letos oslaví 140 let od svého založení. Aktuálně je lídrem na trhu s čajem v Rakousku. V sídle společnosti, městské části Liefering, pracuje na 140 lidí, kteří produkují čaje pro region východní Evropy. Mateřská společnost pak sídlí v německém Düsseldorfu.

