Leden roku 1978 zůstane v historii kalifornského hlavního města Sacramento navždy zapsán jako měsíc vražedného běsnění "upíra ze Sacramenta", sadistického sériového vraha, který v noci vnikal do domů a zanechával za sebou znetvořené mrtvoly. Pachatelem byl muž, který se v tomto městě dne 23. května 1950 narodil.

Špatný začátek

Už jako dítě vykazoval Chase známky schizofrenie a dalších duševních poruch, ale jeho rodiče mu s nimi nedokázali pomoci. Jeho otec byl přísný a autoritativní muž a jako takový nejevil pro synovy problémy pochopení. Chasova frustrace s dospíváním postupně narůstala. Zkoušel zakládat požáry, z nichž naštěstí žádný nepřerostl v neštěstí, v noci se pomočoval a občas se choval krutě ke zvířatům. Naplňoval tak soubor tří sociopatických faktorů naznačující pozdější násilnické tendence, zvaný Macdonaldova triáda.

Jako teenager se dostal k alkoholu a drogám, které jeho stav rychle zhoršily. Začal propadat pocitu, že jeho srdce občas nebije a že je tedy "nemrtvý"; pohybující se neživé tělo. A tento stav se snažil psychotickým způsobem řešit: rozmačkával si o své čelo pomeranče, aby "jeho mozek přímo vstřebával živiny", nebo si oholil hlavu, aby mohl pozorovat, jak se pohybují jeho lebeční kosti - přesvědčil totiž sám sebe, že jeho kosti v jeho lebce putují a mění mezi sebou místa.

Všiml si také, že má problémy s erekcí, a dospěl k závěru, že to je nedostatkem krve v jeho těle. Aby tento problém vyřešil, začal se shánět po krvi, kterou by mohl pít.

Drákula posedlý krví

V pětadvaceti mu byla diagnostikována paranoidní schizofrenie a skončil v ústavu. Od ošetřovatelů a spolupacientů si pak brzy vysloužil přezdívku "Drákula", protože byl opakovaně přistižen při tom, že zabíjí ptáky, láme jim krky a pokouší se vypít jejich krev - on sám to "vysvětloval" tím, že se snaží neutralizovat účinky jedu, který prý proměňuje jeho krev na prášek.

Fascinace krví ho dovedla také k tomu, že ukradenými injekčními stříkačkami vytahoval krev z terapeutických psů. S tím už měl předchozí zkušenost - bezprostředním důvodem k jeho hospitalizaci bylo to, že zabil králíka a jeho krev si zkusil injekcí vstříknout do žil.

Po nějaké době nicméně došli pracovníci léčebny k závěru, že je vyléčen dostatečně na to, aby mohl být propuštěn, a v roce 1976 předali Chase do péče jeho matky. Bylo to nešťastné rozhodnutí, protože ve skutečnosti se jeho stav nijak nezlepšil - naopak propadal paranoidním psychotickým vizím stále hlouběji.

Chaseova matka mu našla byt, v němž žil nejdříve s několika spolubydlícími svého věku, těm se ale brzy zprotivilo jeho chování (například zvyk chodit doma nahý) a odstěhovali se. Chase zůstal sám a nebylo nic, co by ho od jeho chorobných představ odvrátilo.

Podle závěru psychiatrů z léčebny nebyl nebezpečný, takže mohl řídit auto. V srpnu roku 1977 našla policejní hlídka jeho prázdnou dodávku v indiánské rezervaci u jezera Pyramid v nevadské poušti. Dodávka byla otevřená, a když se policisté podívali dovnitř, objevili ke svému úžasu kbelík plný krve. O kus dál od vozu pak objevili Chase - opět byl úplně nahý a pocákaný krví.

Policisté ho zatkli, ale brzy propustili, protože se ukázalo, že krev ve kbelíku i na jeho těle byla původně kravská. Mladík tak nebyl z ničeho obviněn a mohl jít.

Vražedné řádění

Do Silvestra 1977 zbývaly dva dny, když Chase začal vraždit. Dne 29. prosince projížděl kolem jedenapadesátiletého inženýra Ambrose Griffina, otce dvou dětí, který u svého domu vyndával nákup z auta a mířil s ním domů k rodině. Dovnitř už nikdy nevkročil - Chase ho z projíždějícího auta zezadu zastřelil, šlápl na plyn a odjel.

O dva týdny později se začal vloupávat v noci do domů. Jednu ženu zachránilo to, že dveře jejího domu byly zamčené - Chase později při vyšetřování vypověděl, že zamčené dveře vnímal jako znamení, že v domě není vítán, pokud však byly odemčené, bral to jako pozvánku. V polovině ledna ho při jeho "návštěvě" prázdného bytu přistihl pár, který se nečekaně vrátil domů. Lupič utekl a mladí manželé s úděsem zjistili, jakou navštívenku jim v bytě zanechal; pomočil a pokálel jejich postele.

Dne 23. ledna 1978 přišla druhá vražda, ještě brutálnější než ta první. V domě, do něhož se vloupal, zastřelil Teresu Wallinovou, jež byla v té době ve třetím měsíci těhotenství, na jejím mrtvém těle se sexuálně ukojil a poté jí rozpáral břicho, odřízl jednu prsní bradavku a pil její krev. Na odchodu jí ještě nacpal do krku psí výkaly, které našel ve dvoře u domu.

A vrahova surovost se stále stupňovala. Pouhé čtyři dny po vraždě Wallinové udeřil znovu. Tentokrát si pro svůj noční přepad zvolil dům osmatřicetileté Evelyn Mirothové a v něm rozpoutal skutečné vražedné peklo. Jako prvního zabil Evelynina přítele Dannyho Mereditha, kterého zastřelil pistolí poté, co mu v předsíni náhodou vstoupil do cesty. Pak procházel bytem, až se dostal do zadní ložnice, v níž spala Mirothová, její šestiletý syn Jason a ani ne dvouletý synovec David Ferreira. Mirothovou a Jasona zastřelil, ženě navíc opět rozřezal břicho. Zavraždil i nemluvně, jeho tělíčko ale vzal s sebou. Z domu se dostal v Meredithově autě, od něhož ukradl klíčky.

Zabil se sám

Tentokrát však za sebou zanechal hned několik stop. V krvi na podlaze ložnice zůstaly otisky jeho bot, policisté také našli jeho otisky prstů. Svědci jim popsali asi metr osmdesát vysokého, mladého, hubeného bělocha v oranžové bundě s delšími vlasy, jehož zahlédli u domu. Ze způsobu provedení vraždy a z porovnání vstřelů na tělech obětí vyšetřovatelé zjistili i to, že mají co do činění se sériovým pachatelem, který zabil předtím Wallinovou. V tisku vyšel jeho identikit sestavený podle popisu.

Přibližnou pachatelovu podobiznu shlédla mezi jinými někdejší Chaseova spolužačka ze střední školy a uvědomila si jednak to, že se mu portrét docela podobá, a jednak to, že ho právě v oranžové bundě před pár dny náhodou potkala v obchodě. Když to ohlásila policii, vyšteřovatelé okamžitě zbystřili: v den, který dívka zmiňovala, byla zavražděna Wallinová.

Začali Chase prověřovat a přišli na policejní záznam o incidentu s krví v indiánské rezervaci. Krátce na to byl Chase zatčen - když policisté prohledávali jeho byt, s úděsem zjistili, že stěny, podlaha, strop, lednička a veškeré Chaseovo nádobí je zašpiněné krví.

Tělo malého Davida Ferreiry však v bytě nebylo a našlo se až po dvou měsících pohozené v lepenkové krabici nedaleko kostela vzdáleného půldruhého kilometru od Chaseova bytu. Hlava nemluvněte chyběla…

Chase byl odsouzen k trestu smrti v plynové komoře, ale svého kata nakonec předešel. Dne 26. prosince 1980 se předávkoval antidepresivy, jež mu předepsal vězeňský lékař.